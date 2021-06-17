В четверг, 17 июня, в Крыму торжественно открылся санаторий Следственного комитета. Он расположен в замечательном месте- на берегу Черноморского побережья в поселке Гаспра. Называется он -"Родина" В церемонии открытия по видеоконференц-связи приняли участие Александр Бастрыкин и руководитель управления воспитательной работы Сергей Петров.

"Очно" на открытие гостей пригласили немало. Приехали заместитель председателя СК Ростислав Рассохов, руководитель Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев и сотрудники центрального аппарата и территориального подразделения ведомства, представители правительства Республики Крым, Черноморского флота ВС России.

В санаторий уже приехали первые отдыхающие- сотрудники СК из различных регионов страны с семьями и ветераны следствия.

Санаторий - это четыре спальных корпуса, расположенных на территории благоустроенного парка, прилегающего к морскому побережью. Комплекс оборудован залами для занятия физкультурой, кабинетами для физиотерапевтического лечения различного спектра заболеваний, бассейном, действующим круглогодично. Но самое главное, отмечают отдыхающие, - это удивительный крымский горно-морской воздух и заботливый персонал.

Александр Бастрыкин в своём выступлении на открытии сказал, что ведомственный санаторий будет служить существенным фактором социальной поддержки сотрудников, пенсионеров Следственного комитета, ветеранов Великой Отечественной войны, следствия и боевых действий, а также многодетных семей.

"Наши действующие сотрудники выполняют свои служебные обязанности в условиях трудной, напряженной и ненормированной работы, которая зачастую влияет на их психоэмоциональное состояние и здоровье. Они, как никто другой, нуждаются в квалифицированном медицинском лечении и достойном оздоровительном отдыхе, как и члены их семей. Это же касается и пенсионеров, и ветеранов, многие из которых за годы работы подорвали свое здоровье и отдали все силы служению на благо страны", - подчеркнул Александр Бастрыкин. По решению главы ведомства для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы на санаторно-курортное лечение.

После официальной части состоялся праздничный концерт ансамбля песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ.