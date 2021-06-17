Через несколько недель в Южном федеральном округе начнется уборка зерна. Как говорят эксперты, новый сезон станет настоящей революцией для российского агропрома. Одно из главных изменений - выход в промышленное производство беспилотной техники. Как это повлияет на главные отрасли сельского хозяйства, занятость, науку и профильное образование, выяснял корреспондент "РГ".

В прошлом году в Ростовской области с разницей в неделю прошли сразу два первых официальных демопоказа беспилотной сельхозтехники отечественного производства. Сначала свои разработки представила компания Cognitive Pilot, а затем Ростсельмаш. Первая разработка оказалась в продаже чуть раньше, и эти системы на свои комбайны уже поставили некоторые крупные российские агрохолдинги: ГК "Степь", "Русагро", "Эконива", ГАП "Ресурс" и другие. Весной этого года начал продажи и Ростсельмаш. При этом скоро на рынке должны появиться еще несколько зарубежных аналогов, и, как стало известно "РГ", похожие гаджеты разрабатывают сейчас две отечественных компании.

- Мы на пороге настоящей технической революции. Конечно, пока беспилотная техника не заменит человека полностью, но на уборке сельхозкультур, например, ее будут задействовать весьма активно, - считает редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - В прошлом году это была скорее экзотика, которую могли позволить себе только крупные и богатые агропредприятия. Однако если экономический эффект действительно окажется ощутимым, как заявляют производители (а скорее всего, так и будет), то многие хозяйства уже с нынешнего года начнут массово скупать и устанавливать такие приборы. Это кардинальным образом изменит рентабельность растениеводства. Те, кто сможет себе позволить интеллектуальные устройства, будут на голову конкурентнее "традиционных" фермеров. Разница в себестоимости даже в несколько сотен рублей на гектар даст огромный разрыв в пересчете на тысячи гектаров. Ради этого аграрии будут вынуждены меняться.

Выход беспилотников в поля спровоцирует и более активное использование различных "умных систем", которых аграрные эксперты ждут вот уже второе десятилетие. Например, так называемые ресурсосберегающие технологии и точечное земледелие, когда система сначала проводит почвенный анализ поля, выявляя, где есть недостаток питательных веществ. Полученные данные закладываются в систему спутниковой навигации. И потом при прохождении поля сельхозмашинами удобрения или пестициды вносятся точечно, только туда, где это необходимо.

Активно внедряются и различные мобильные приложения для агрономов, помогающие скорректировать ход полевых работ, повысить точность принимаемых решений на основе "больших данных" и так далее. Ну и конечно, это сильно изменит рынок труда на селе.

- Интеллектуальные платформы должны в первую очередь быть простыми в использовании и содержать ровно тот набор функций, которые наиболее востребованы здесь и сейчас, - считает Юрий Васильков, коммерческий директор агроплатформы "Инттерра". - В полевых условиях у фермеров просто не будет времени вникать во все технологические тонкости проекта, выгода от его применения должна быть измеримой, интерфейс понятным, визуализация всех аналитических данных в платформе - простой для восприятия. Но, так и или иначе, для использования новых ИТ-продуктов (будь это цифровые системы управления растениеводством, дроны для съемки полей или другие цифровые технологии) требуется подготовка новых кадров. Ведь речь идет о принципиально иных технологиях.

По его мнению, государственная система с запросами оперативной переподготовки кадров пока не справляется ввиду долгой адаптации и многочисленных согласований, которые требуются федеральным образовательным программам вузов, чтобы расширить перечень своих дисциплин.

- Поэтому в перспективе как минимум ближайших 3 - 5 лет данную задачу по переподготовке кадров придется решать частному бизнесу, который сегодня активно идет в АПК. Благо многие уже начинают внедрять цифровые продукты и разворачивать собственные программы адаптации и обучения фермеров всем необходимым новым навыкам. Хотелось бы, чтобы накопленный опыт подобного частного обучения впоследствии и лег в основу государственных программ подготовки "цифровых агрономов", - говорит эксперт.

Впрочем, по мнению Беляева, образовательные учреждения все же начинают реагировать на меняющийся рынок. Например, в Ростовской области подготовкой кадров для современного АПК занимаются ДГТУ и ДонГАУ. Более того, в августе 2019 года в регионе был создан Южный научно-образовательный центр (НОЦ) "Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса". Он объединил целый ряд вузов, научных организаций и коммерческих компаний из реального сектора, которые вместе должны дать ответы на самые сложные технологические вопросы в агропроме.

- Мы рассматриваем НОЦ как базу для инновационного развития Ростовской области. Результаты их прикладных разработок должны быть синхронизированы с перспективными образцами продукции индустриальных партнеров центра. Это очень важный проект, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Научно-образовательный центр призван вывести на мировой уровень исследования и разработки в сфере "умной" сельхозтехники, которыми занимаются донские специалисты.

Деньги по осени считают

Фермеры и предприятия агропромышленного комплекса Ростовской области до конца года получат более шести миллиардов рублей государственных субсидий. Причем некоторые отрасли АПК будут финансироваться из федерального и областного бюджета впервые.

- В связи со скачком розничных цен на отдельные группы товаров в нынешнем году федеральное правительство усилило поддержку хлебопекарной, мукомольной, а позже и масложировой промышленности, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

На эти цели выделяется более 1,6 миллиарда рублей. В частности, производители подсолнечного масла смогут возместить часть затрат на производство и реализацию продукции, мельники - компенсировать часть затрат на закупку пшеницы, предприятия хлебопекарной промышленности - определенные затраты на реализацию продукции, а сельскохозяйственные предприятия - стоимость покупки и внесения фосфорсодержащих удобрений под пар или зябь.

По словам чиновника, деньги уже пришли в Ростовскую области и нормативная база подготовлена, средства поступают хлебопекам и мукомолам. В период с августа по октябрь будет предоставлена субсидия производителям подсолнечного масла.

- Взамен эти предприятия обязуются - мы подписываем с ними специальное соглашение - не поднимать отпускные цены на свою продукцию, - подчеркнул Рачаловский.

Кстати, с начала года сельхозпроизводители Дона уже получили более 880 миллионов рублей. Средства направлены на приобретение комбайнов, сеялок, культиваторов и тракторов, а также на поддержку производства молока и мяса крупного рогатого скота, поступившего на перерабатывающие предприятия региона.

Рассчитывающим на получение субсидий аграриям Дона предстоит оформить документы для Минсельхоза РФ. Сумма, поступающая в качестве господдержки, в 2021 году, как и на протяжении последних лет, рассчитывается на основании фактически понесенных затрат аграриев в год предоставления им субсидии. Исходя из сезонности выполнения работ, затраты у сельхозтоваропроизводителей складываются не в первые месяцы года, а накопительно в течение всего года. К примеру, осенняя закладка и уход за виноградниками и многолетними насаждениями будут субсидированы по факту выполненных работ - в октябре-ноябре. Субсидии на мелиоративные мероприятия выплачиваются с октября по декабрь.

- Хочу отметить, что в прошлом году мы довели до сельхозпроизводителей 99,9 процента запланированной суммы. Одну десятую недотянули просто потому, что образовалась экономия по торгам. Поэтому мы уверены, что в 2021 году все средства, предусмотренные на поддержку наших аграриев, будут ими получены в полном объеме, - подчеркнул Константин Рачаловский.

А пока сельхозпредприятиям Ростовской области приходится рассчитывать лишь на льготное кредитование, которое они получают к весенне-полевым работам. На сегодняшний день в регионе подано документов и одобрено заявок на сумму порядка 14 миллиардов рублей.