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Рубрика: Происшествия

В Сочи избили экс-солиста группы "Лесоповал"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи избили экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева, которые приехал в город-курорт с сольными концертами. Этим происшествием, как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, занялись правоохранители.

Фото: youtube
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По факту причинения телесных повреждений полиция зарегистрировала материал, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как выяснилось, инцидент произошел 14 июня, но широко известно о нем стало только сейчас. Случай довольно бурно обсуждается в Сети. По предварительной информации, в Адлерском районе Руслана Казанцева избили хозяева частного отеля, где он остановился с супругой и друзьями. Конфликт якобы спровоцировало совместное застолье. В результате артиста госпитализировали с переломом челюсти.

Руслану Казанцеву - 53 года. Он окончил музыкальную школу, занимался танцами, играл на гитаре, а после школы поступил в музыкальное училище. Группа "Лесоповал" создана в 1990 года, музыкальный коллектив исполняет песни в стиле русского шансона.

В 1994 году Казанцев вошел в состав "Лесоповала" - сначала в качестве танцора, а затем и солиста. С этой группой он объехал всю Россию и почти весь мир, часто выступал в местах лишения свободы. В 2000 году Руслан Казанцев покинул "Лесоповал" и начал сольную карьеру.

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