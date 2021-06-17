В Сочи избили экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева, которые приехал в город-курорт с сольными концертами. Этим происшествием, как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, занялись правоохранители.

По факту причинения телесных повреждений полиция зарегистрировала материал, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как выяснилось, инцидент произошел 14 июня, но широко известно о нем стало только сейчас. Случай довольно бурно обсуждается в Сети. По предварительной информации, в Адлерском районе Руслана Казанцева избили хозяева частного отеля, где он остановился с супругой и друзьями. Конфликт якобы спровоцировало совместное застолье. В результате артиста госпитализировали с переломом челюсти.

Руслану Казанцеву - 53 года. Он окончил музыкальную школу, занимался танцами, играл на гитаре, а после школы поступил в музыкальное училище. Группа "Лесоповал" создана в 1990 года, музыкальный коллектив исполняет песни в стиле русского шансона.

В 1994 году Казанцев вошел в состав "Лесоповала" - сначала в качестве танцора, а затем и солиста. С этой группой он объехал всю Россию и почти весь мир, часто выступал в местах лишения свободы. В 2000 году Руслан Казанцев покинул "Лесоповал" и начал сольную карьеру.