В Волгограде контрактника взяли под стражу за попытку убийства

Волгоградский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для военнослужащего контрактной службы, обвиняемого в покушении на убийство.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции региона, 11 июня 26-летний фигурант уголовного дела встретил в бане ранее незнакомого гражданина. Тот был пьян и попросил подвезти его до дома.

По пути следования между мужчинами возник конфликт. Водитель свернул с дороги и припарковался недалеко от входа в парк "Сказка" в Ворошиловском районе Волгограда. Выйдя из машины, военный несколько раз стукнул пассажира кулаком по лицу, а затем нанес не менее 11 ударов ножом в область шеи. Контрактник вытащил тело из автомобиля и скрылся с места преступления.

Но вовремя оказанная врачебная помощь позволила спасти пострадавшего.

В судебном заседании обвиняемый возражал против ареста и просил оставить его под наблюдением командования воинской части. Он проведет под стражей два месяца, до 15 августа.