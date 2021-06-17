В Волгограде в ДТП погиб шестилетний ребенок

В Краснооктябрьском районе Волгограда произошла авария со смертельным исходом, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По предварительным данным, около 09.15 четверга 31-летняя женщина ехала на Chevrolet по Третьей продольной магистрали в сторону Тракторозаводского района. В районе птицефабрики она, разворачиваясь, не предоставила преимущество в движении грузовой машине.

В результате столкновения на месте от полученных травм скончался ее шестилетний сын. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу.

На месте работают наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Им предстоит установить все обстоятельства ДТП.