Жители юга оказались самыми патриотичными покупателями

Электронная торговля в России растет на 30 процентов в год. По оценкам аналитиков, к 2024 году ее оборот достигнет 7,2 триллиона рублей. При этом взрывной рост электронной коммерции в прошлом году изменил рынок. Российские предприятия стали увереннее осваивать интернет-маркеты и потеснили зарубежных конкурентов.

Как сообщает исследовательская компания ResearchMe, российские товары отличают доступные цены, понятные инструкции и качественный сервис. Кроме стоимости и качества россияне ценят их за натуральность сырья и экологичность, а вот скорость доставки оставляет желать лучшего.

От 26 до 36 процентов респондентов уверены в качестве российских продуктов питания, кондитерских изделий и ювелирных украшений. При этом в качестве автомобилей российского производства, бытовой техники и мебели уверены лишь девять процентов.

Покупать российское соотечественники привыкли в супермаркетах и магазинах у дома, на рынках и в фирменных магазинах производителей. Но сегодня ситуация меняется: теперь товары все чаще приобретают в онлайн-магазинах и на маркетплейсах. Лидерами потребительских предпочтений стали продукты питания - 63 процента, кондитерские изделия - 44 процента, книги - 31 процент, ювелирные украшения - 21 процент, одежда и обувь - 20 процентов.

13 процентов считают, что покупка преимущественно российских товаров является проявлением любви к Родине. Причем самые патриотичные покупатели живут на юге России и Северном Кавказе - 17 процентов респондентов, тогда как в других регионах лишь 11 человек из 100 предпочитают российские товары.

Предпочтение российским товарам чаще отдают покупатели старше 35 лет. Респонденты от 18 до 34 лет, напротив, ответили на этот вопрос отрицательно. Также среди молодой аудитории больше тех, для кого страна происхождения товара не имеет значения.

Порядка 25 процентов оборота AliExpress в России обеспечивают локальные продавцы. Количество локальных российских продавцов 2020 году увеличилось на 350 процентов и составило 45 тысяч.

Комментарий

Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России":

- То, что больше половины жителей Ростова-на-Дону при прочих равных выбирают товары российского производства, это не региональная особенность, а общероссийский тренд.

Во-первых, стало выше доверие к местным продуктам и товарам. Производители будут стараться использовать натуральное сырье и производить конкурентоспособную продукцию, чтобы продолжить работать в своем регионе и не получить бойкот из-за снижения качества.

Во-вторых, местные товары стоят дешевле из-за того, что их не нужно далеко возить и тратить деньги на логистику и хранение. Это касается не только скоропортящейся продукции (мяса и молока, овощей и фруктов), но и одежды, ювелирных украшений, бытовой химии.

В-третьих, население понимает, что поддержка таких производителей - это вклад в местную экономику, повышение качества жизни и рабочие места. Российские товары выбирают за доступные