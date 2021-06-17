Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области выступает за создание на федеральном уровне рабочей группы, которая сформулирует предложения по изменению водного законодательства. По мнению хозяйственников, очистка стоков, попадающих в технологические водоемы предприятий, не требует "родниковой прозрачности", это требование избыточно и мешает развитию бизнеса.

Социально ответственный бизнес совершенствует очистку стоков и выбросов, тем более что это выгодно - сухой остаток вновь направляют в производство. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Рыба виновата

Участие в дискуссии принимают крупнейшие компании, настаивая на том, что несовершенство законодательства создает избыточное давление на предпринимателей, а это противоречит общему тренду.

"Спусковым крючком" послужила история с озером Шелюгино, что находится к востоку от Челябинска. Оно входит в технологическую цепочку озер, используемых для производственного водоотведения и водопотребления. По данным 2018 года, доля промышленных и хозяйственно-бытовых стоков в этом бассейне площадью 600 гектаров, которым всегда активно пользовались близлежащие предприятия и энергетики, превышала 83 процента. Со временем технологии очистки сбросов совершенствовались, озеро стало выздоравливать, в нем появились водоросли и рыба. Это послужило основанием для Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству изменить его статус - водоем перевели в категорию рыбохозяйственных объектов, чем запустили механизм новых, повышенных экологических требований. Нормативы теперь таковы, что пользователи должны сбрасывать практически питьевую воду. Но промышленники честно признаются: в сегодняшних условиях они не в состоянии обеспечить нужную "кристальность" воды, а возведение новых очистных сооружений выльется в такую копеечку, что станет дороже самого промышленного объекта.

- Даже предприятия, выполняющие все экологические стандарты, использующие наилучшие доступные технологии, не в состоянии очистить сточные воды до нужных нормативов, - констатирует гендиректор компании "Фортум" Александр Чуваев.

Когда озеро стало выздоравливать, его перевели в категорию рыбохозяйственных объектов, чем запустили механизм новых, повышенных экологических требований

Он указывает на еще одно несправедливое, по его мнению, обстоятельство: в нормативах для пользователей не учитываются фоновые значения. На ТЭЦ-4 в Челябинске из-за ужесточившихся требований действительно был построен целый завод по очистке стоков, компания потратила на него громадные средства. Но ТЭЦ находится в нижнем течении реки Миасс и ей приходится очищать воду за всех, кто загрязняет ее выше по течению.

Прибрать за собой

Южноуральские промышленники придерживаются такого принципа: получил прибыль за счет природы - прибери за собой, выражает мнение своих коллег собственник Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

- В 2010 году объем текущих экологических затрат в Челябинской области составлял 6,6 миллиарда рублей, в 2020-м он вырос в 2,7 раза. Аналогичная ситуация с капвложениями: в 2019-м объем инвестиций в экологию был равен 4,5 миллиарда рублей, а по итогам 2020-го - 8,3 миллиарда. Это рекордный объем, - приводит цифры промышленник.

Представители реального сектора подозревают, что именно такие темпы им же и вышли боком. В очистке и содержании ряда технологических водоемов бизнес достиг прорыва - не только рыба, даже утки и дикие лебеди начали приживаться там. А в итоге компании стали наказывать весомыми штрафами за несоблюдение более строгих рыбохозяйственных норм. Все это негативно отражается на их экономике, но главное - ситуация будет повторяться из года в год, если нормативная база не изменится. Но можно ли быстро "отыграть назад", внести корректирующие поправки, если речь идет о федеральном законодательстве?

- Если бы все упиралось только в поправки в законы, вопрос решился бы быстрее и проще. Но корректировки нужны в приказ и постановление исполнительной власти, - предупреждает председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. - Мы обращались в Минприроды в части учета сложившегося фона водных объектов и в Минсельхоз по поводу отнесения водоемов к объектам рыбхоза. Позиция первого ведомства сводится к тому, что при нормировании сбросов учет фона возможен только в случае его природного происхождения. Во втором ведомстве полагают, что механизм отнесения водоемов к объектам рыбхоза является сбалансированным.

Депутаты Госдумы, продолжает Бурматов, в данном вопросе скорее на стороне промышленников. Но у них нет возможности корректировать документы исполнительной власти. Тем не менее голос предпринимателей скорее услышат, если парламентарии поддержат их обращение.

Фоновое значение

Наличие типичной для ряда регионов проблемы признает и руководитель Уральского управления Росприроднадзора Роман Тужиков, хотя при этом призывает не торопиться с выводами, поскольку действительность сложнее. Крупнейшие водопользователи, напоминает он, начинали свою деятельность не вчера. Из-за несовершенных технологий ранее они не обеспечивали должную очистку сточных вод, а доля оборотных систем водоснабжения заводов вообще была крайне мала. В итоге природе нанесен вред, который сегодня принято называть накопленным загрязнением. Поэтому нынешние фоновые значения нельзя назвать исключительно природными - у них природно-антропогенное происхождение.

- Ретроспективный анализ, сделанный за последние 10 лет, подтверждает выводы о многолетнем системном загрязнении поверхностных водных объектов, - подводит итог Тужиков, - и это определяет подходы.

Изменения в приказ Минприроды относительно нормативов допустимых сбросов на уровне фоновой концентрации может, по мнению руководителя надзорного органа, способствовать дальнейшему нарастающему загрязнению. И корректировка экологического законодательства в части этой чувствительной темы также может вести к неоправданному смягчению действующих нормативов.

Можно ли тем не менее что-то изменить, не подправляя действующие стандарты? Такая возможность, уточняет глава управления Росприроднадзора, существует. Для этого водопользователю нужно подать заявку с научным исследованием, касающимся характеристик водоема, в Росрыболовство, в компетенции которого находится этот вопрос. Если в ведомстве сочтут требование обоснованным, его удовлетворят: из реестра водоем не исключат, но укажут, что он не имеет рыбохозяйственного значения.

За взвешенный подход выступает также челябинский губернатор Алексей Текслер. Регион промышленный, здесь множество предприятий, имеющих пруды-накопители, куда сливают очищенную не до питьевой кондиции воду.

Несовершенные технологии ранее не обеспечивали должную очистку сточных вод, в итоге природе нанесен вред, который принято называть накопленным загрязнением

- С одной стороны, я понимаю промышленников, когда они говорят, что технологические, буферные объекты требуют особого категорирования. Но то, что идет дальше, в общие водоемы, должно попадать туда чистым, - говорит глава области. - Прежде всего следует исходить из интересов жителей и самой природы.

Текслер при этом предлагает вспомнить, каким был Миасс ниже лакокрасочного завода по течению три десятка лет назад - красным от сбросов. А еще ниже находится металлургический комбинат, принадлежащий "Мечелу". Так вот, резюмирует губернатор, если бы исходили из того, что в реку нужно отправлять воду того же качества, что на водозаборе, никогда не уговорили бы комбинат заняться очисткой. Однако в феврале 2021 года было заключено соглашение, в соответствии с которым из трех прудов-накопителей металлургического комбината два будут полностью закрыты, а из одного в Миасс потечет уже отфильтрованная вода. Другие заводы тоже серьезно вложились в очистку воды: цинковый завершает устройство систем оборотного водоснабжения, трубопрокатный уже завершил аналогичный проект, и это правильно: необходимо постепенно очищать водные объекты от техногенного воздействия в прошлом. Но делать это следует разумно и рационально, позволяя предприятиям не распылять инвестиции, направлять их на развитие производства и социальной инфраструктуры.