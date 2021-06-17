Дрон-убийца и взлом автопилотов: какими будут преступления через 10-15 лет

Если взглянуть на кривые преступности за последние 20-25 лет, то окажется, что число классических, привычных нам правонарушений - квартирных краж и грабежей - планомерно идет вниз, а вот количество киберпреступлений резко рвануло вверх. Особенно в пандемию. Интересно, что нас ждет в будущем? Какие технические новации могут взять на вооружение злоумышленники через 10-15 лет?

- Сейчас мы живем при шестом технологическом укладе, - говорит главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. - А как показывает опыт развития человечества, инструменты и методы преступников всегда идут в ногу с техническими новациями, по скорости внедрения порой опережая их. Буквально у нас на глазах появляются одни преступные технологии и умирают другие. Скажи кому-то в 90-е годы о том, что у него украли деньги с карты, он будет долго смотреть на тебя с удивлением: "С какой карты? С продуктовой?"

По словам главного эксперта, сегодня, например, уже изжили себя скиммеры и шиммеры, еще совсем недавно наводившие ужас на пользователей банковских карт. Это устройства-считыватели, которые мошенники устанавливали на банкоматах и таким образом воровали у людей деньги. Согласно отчету ФинЦЕРТа, уже в период с сентября 2018 года по август 2019 года скиммеры и шиммеры почти не встречались.

Сегодня, как известно, новый виток киберпреступности, схем - миллион, основная задача - получить доступ к персональным данным, а следом - и к банковским счетам. Одной из наиболее актуальных киберугроз во всем мире остаются шифровальщики. Причем главным образом они действуют в отношении крупных компаний. Получив доступ к компьютерной системе, они шифруют ценные файлы: важные документы, фотографии, персональные данные клиентов и т. д. А потом требуют за это выкуп. Проигнорировать их не получается.

В октябре 2020 года, например, злоумышленники потребовали около 500 тысяч долларов выкупа у руководства Vastaamo - крупной сети психотерапевтических клиник в Финляндии. В результате в даркнете были опубликованы не менее 300 историй болезни, под угрозой оказались данные десятков тысяч пациентов, включая их имена, номера социального страхования, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, а также заметки терапевтов.

Во всем мире сегодня взламывают системы, являющиеся составной частью умных городов. Предположим, берешь в прокат самокат, но не можешь разблокировать замок, пока не заплатишь мошенникам. Причем о том, что деньги ушли именно им, ты можешь и не догадываться.

- Увидеть в США людей на автозаправке с ведрами бензина в наше время, согласитесь, то еще зрелище, - говорит Сергей Голованов. - Но это факт, киберпреступники способны парализовать самые разные сферы.

Показательно, что сегодня в 13 процентах стран мира нет законодательства против киберпреступности. То есть хочешь взломать какую-то систему - пожалуйста. До 2010-х годов такой страной была даже Япония.

Представить, какие преступления нас могут ждать уже в ближайшем будущем и легко, и сложно одновременно. Легко, потому что некоторые технологии уже начинают использоваться. Известен пример, когда дрон пытались применять для убийства: во время военного парада, проходящего в Каракасе, злоумышленники попытались убить венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Покушение совершили с помощью дронов, снаряженных взрывчаткой. Благо, одно из устройств сбил снайпер, а охрана закрыла своего подопечного пуленепробиваемыми щитами.

Фантазии преступников по переправке оружия, разного рода запрещенных веществ, в том числе и через границу, могут быть безграничными. Дроны уже сейчас используют для сбора информации о приватной жизни человека и т. д.

Благо, есть и хорошая новость. Специалисты научились предотвращать атаки летательных аппаратов. Есть системы, которые определяют приближающийся дрон, отличают его от птицы, воздушного шара или даже самолета и, не повреждая беспилотник, сажают его за границей защитного периметра или отправляют обратно к владельцу.

Широкое поле деятельности для злоумышленников может открыться с использованием беспилотников. Очевидно, хакеры будут пытаться в своих целях взламывать бортовые системы автомобилей. Например, с целью шантажа под угрозой устроить аварию. К слову, совсем недавно два программиста из США провели эксперимент. Они перехватили управление внедорожником Jeep Cherokee. Им удалось полностью подчинить своей воле электронную бортовую систему автомобиля. Удаленно они смогли заставить машину разгоняться, тормозить, поворачивать и не только. Самопроизвольно включались и выключались дворники, аудиосистема и т. д. Есть пример, когда хакерам удалось отправить машину в кювет.

Как говорят эксперты, конечно, преступники в стремлении заработать будут брать на вооружение и внедрять все самое передовое, что только успевают изобрести ученые и техники. Как и сами новации, их преступления могут оказаться по-настоящему фантастическими. Ведь никто еще 25 лет назад не мог подумать, что телефон станет для нас гаджетом, без которого оказывается практически парализованной вся наша жизнь. Можно со всей очевидностью предположить, что и через 10-15 лет мы будем осваивать нечто революционное. А от разного рода мошенников только успевай уворачиваться во все времена.