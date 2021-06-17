Югра будет экспортировать IT-технологии за рубеж. Информация об этом прозвучала в ходе рабочей встречи с представителями дипломатического корпуса стран Африки, Латинской Америки и государств ШОС, которую провела губернатор Югры Наталья Комарова на полях международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.

- Югра обладает высоким потенциалом в сфере информационных технологий, - отметил чрезвычайный и полномочный посол Гренады Олег Фирер. - Сейчас в нашей стране возводится первый технопарк для локализации технологий, включая те, что были приобретены в рамках сотрудничества с Россией. Благодаря участию в международном IT-форуме мы внимательно изучим технологии, предлагаемые Югрой.

- Мы заинтересованы в развитии экономических, гуманитарных связей между государствами мира, - отметила глава Югры Наталья Комарова. - Сильная экономика региона работает как на его внутреннее развитие, так и на развитие внешнеэкономической деятельности.

Отметим, Югра сегодня - один из признанных лидеров в цифровых технологиях в России и готова экспортировать свои разработки за рубеж.

Об этом, в частности, не раз заявлял признанный федеральный эксперт, директор по региональной политике АНО "Цифровая экономика" Александр Зорин.

- Югра начала первой в стране оказывать государственные услуги без участия чиновников. Это уникальный опыт. Причем эти услуги оказались особенно востребованы в пандемию. Ведь в таком случае не нужно собирать документы, стоять в очередях при скоплении людей и т. д. Во многом здесь заслуга департаментов социального развития и информационных технологий региона, - констатировал Александр Зорин.

Отметим, практику перевода госуслуг в цифровой формат высоко оценили и при отборе идей для форума "Сильные идеи для нового времени" под эгидой АСИ, она попала в топ-100. К нейронной сети "Вика" в Югре сейчас ежедневно обращаются больше пяти тысяч югорчан. К слову, для предпринимателей в этой системе доступен сервис о мерах информационной и финансовой поддержки.

Уникальным опытом цифровизации госуслуг уже заинтересовались сразу в нескольких регионах России. Показательно, что и запись к врачу любой специальности осуществляется в Югре через сайт "Электронная регистратура". А сейчас в регионе обсуждается идея "Умная скорая". Это мобильное приложение по вызову бригады медиков для людей с ограниченными возможностями по слуху или речи. Приложение позволит вызывать скорую помощь нажатием всего одной кнопки.

Очевидно, что не только "цифрой" и нефтью богата Югра. На встрече с иностранными гостями IT-форума Наталья Комарова в числе приоритетных направлений несырьевого экспорта, имеющих большой потенциал, назвала туризм, в том числе этнографический, экологический, гастрономический, промышленный. Кроме того, есть огромные возможности для сотрудничества в сферах нефтегазосервиса, в машиностроении, агропромышленном комплексе и креативных индустриях.

- Мы заинтересованы в объединении усилий бизнес-сообществ стран для взаимовыгодного сотрудничества, -подчеркнула Наталья Комарова.

- Югра обладает действительно огромными возможностями, за счет чего может делиться своим лучшим опытом не только с другими регионами, странами, но и другими континентами. Особенно это касается сфер энергетики, туризма, образования, экологии, медицины, кибербезопасности, - подчеркнул в ответ Габриэль Кочофа, экс-посол Республики Бенин.

Он поблагодарил главу Югры за развитие межрегиональных, международных связей, оказание помощи в развитии странам Африканского континента. В том числе и за приглашение на международный IT-форум, где обсуждаются ключевые вопросы цифрового развития всего мира.

Чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа Альба Асусена Торрес Мехия отметила природные богатства, которыми обладает Югра.

- Для моей страны открываются возможности налаживания сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса. Будем искать новые пути, новые возможности для взаимодействия, - подчеркнула она.

В тему

Югра вошла в число лидеров сразу двух национальных рейтингов - качества жизни регионов и состояния инвестиционного климата. Эта информация прозвучала в ходе проведения Петербургского международного экономического форума. По итогам 2020 года объем инвестиций в экономику региона превысил 1 триллион рублей.