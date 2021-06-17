Тюмень готовится к старту строительства второй объездной дороги, поскольку растущие районы уже вобрали в себя часть первого шоссейного кольца. А еще сибирский город мечтает уже в следующем десятилетии обрести звание миллионника. Это реально. Но резонно ли?

Тюмень - один из немногих региональных центров с быстро прибывающим населением. Хотя с прошлого года по понятным причинам темпы прироста резко снизились, власти области и города не сомневаются в том, что давняя цель - довести население муниципалитета до миллионной планки - будет достигнута в не столь отдаленной перспективе. Недавно на представительном бизнес-мероприятии его организаторы заявили, что Тюмень уже "достойна статуса третьей столицы России".

Однако есть и иная точка зрения: некоторые эксперты считают, что разумнее притормозить процесс людской концентрации в границах муниципалитета, а формировать агломерацию, создавая вокруг ядра самостоятельные города-спутники на основе имеющихся крупных поселков.

Демографическая статистика свидетельствует и о существенном и стабильном увеличении населения всей Тюменской области. Но если внимательно изучить данные по каждому муниципальному образованию, то приходишь к выводу: положительный результат достигнут почти единственно за счет Тюмени, в нынешнем столетии превратившейся в мощнейший миграционный пылесос. За 20 лет численность горожан выросла на 60 процентов - на 300 тысяч! Немного прибавили близкие к региональному центру Ялуторовск и Заводоуковск. За последнее десятилетие на 20 процентов поднялся Тюменский район, и понятно почему: это пригород с развитым многопрофильным АПК и коттеджными, дачными массивами. Из 19 прочих сельских муниципалитетов только три удержали планку. Остальные же потеряли в общей сложности 25 тысяч жителей за 10 лет.

С 2005 года в Тюмени среднегодовой прирост составлял 17 тысяч человек, снизившись в 2020-м вдвое. Сейчас в городе проживают около 820 тысяч. Среди новых обитателей областного центра мало тех, кто перебрался сюда из сел родного региона: в последние годы основной приток, приблизительно 80 процентов, обеспечили другие субъекты РФ, а также страны ближнего зарубежья. Естественный прирост сейчас невелик, и он уменьшается. Если прежние темпы возобновятся, что сомнительно, то уже в начале 30-х годов Тюмень может пополнить ряды миллионников (сейчас их в России 16).

Статус миллионника - это своего рода переход в высшую лигу. Но он не дает каких-либо бюджетных преимуществ, прав на особую поддержку либо преференции от федерального центра

Население больших городов часто прибывает не только за счет демографического фактора, но и в результате территориальной экспансии - присоединения примыкающих к границам мегаполиса населенных пунктов. В XXI веке площадь Тюмени, ранее поразительно компактной, утроилась. Но близлежащие крупные поселки пока в состав муниципалитета официально не вошли.

Соблазнительные проекты скачкообразного роста периодически возникают в том или ином регионе. 10 лет назад Екатеринбург был не прочь стать третьим по численности городом страны, вобрав в себя четыре спутника - Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Березовский, Арамиль. Только те пожелали остаться самостоятельными. О неизбежном поглощении Копейска Челябинском говорят уже десятки лет, однако этого так и не случилось. Между тем 148-тысячный Копейск, население которого после расширения административных границ в начале нулевых в один момент удвоилось, мог бы при обоюдном желании муниципалитетов выправить отрицательный тренд Челябинска, в последние три года теряющего людей.

Зачем непременно становиться миллионником? Какая в том выгода, в чем цель? Да, статус повышается, это своего рода переход в высшую лигу. Но он не дает каких-либо бюджетных преимуществ, прав на особую поддержку либо преференции от федерального центра. Сегодня Тюмень живет побогаче, чем, к примеру, соседние Омск и Челябинск. Согласно исследованию "Экономика городов-миллионников: право на развитие", на все 16 приходится до трети ВВП страны, однако львиная доля (две трети) - у Москвы и Петербурга. По подушевому валовому продукту столица опережает тот же Челябинск в три раза. По бюджетным доходам на жителя разница между лидерами и миллионниками "второго ряда" просто огромная. В последних, отмечают исследователи, качество городской среды значительно ниже, мало того, ситуация даже хуже, чем в среднем по России. Но все же шесть нулей дают больше возможностей для привлечения инвестиций в индустрию, инфраструктуру, социальную сферу, хотя и не гарантируют.

Вместе с тем всюду, в том числе на Урале, естественным образом формируются агломерации. Одна из самых крупных - екатеринбургская. В социально-экономическую орбиту мощного ядра попадают города-спутники, как давно образовавшиеся, так и новые, растущие на дрожжах близости к центру. Жить на такой периферии многие предпочитают: здесь дешевле квадратные метры, чище воздух, меньше шума и суеты. При этом относительно рядом медицинские центры, вузы, концертные и выставочные залы, театры большого города. Десятки тысяч людей ежедневно ездят в мегаполис на работу. Правда, когда трудовые потоки слишком велики, это уже минус: они ведут к перенапряжению узлов транспортной инфраструктуры, отнимают у работников много личного времени.

Итак, скоро начнется строительство второго автомобильного кольца вокруг Тюмени. С учетом этого дорогостоящего проекта почетный архитектор России, профессор Тюменского индустриального университета Владимир Крылов предложил приступить к формированию оптимальной агломерации, которая могла бы разгрузить "расползающийся вширь и ввысь мегагород". Его типичный изъян - уплотнительная и высотная застройка - тренд в интересах девелоперского бизнеса. Она неизбежно ухудшает среду обитания, негативно сказывается на нашем здоровье, резюмирует профессор. Перенаселенность районов сопровождает проблема дорожных пробок.

- Магистраль проектируется без привязки к градостроительному развитию территории. На мой личный взгляд и по мнению ряда моих коллег, объездная может стать важнейшим структурным элементом транспортного каркаса агломерации с 5-6 самостоятельными городами-спутниками с численностью населения каждого 25-30 тысяч человек. Мы видим их с домами малой переменной высотности (не выше 4-5 этажей), органично вписывающимися в природный ландшафт, с современным соцкультбытом, то есть обладающими всем необходимым для комфортного проживания. И, что принципиально важно, - с собственным производственно-экономическим фундаментом, надежными налогоплательщиками. Желательно, чтобы основная часть жителей трудилась, не покидая "спутник", - объясняет Владимир Крылов.

Пожалуй, выстроить устойчивую экономическую базу будет наиболее сложной задачей.

- Индустриальные парки, перерабатывающие производства АПК, логистические центры… Следует обдумать все варианты, учесть все потенциальные инвестплощадки. По всей видимости, не обойтись без целевой региональной программы, привлечения широкого круга экспертов, включая, само собой, архитекторов. А программа без желания властей не родится. Агломерация такого формата не в ущерб Тюмени и тюменцам - напротив, во благо. И все-таки она означает отход от направления концентрированной урбанизации, замедление движения к планке миллионника в обозримой перспективе. Что перевесит - престиж или рацио? - задается вопросом профессор этого же вуза Валерий Кулачковский, в свое время занимавший пост главного архитектора города.

Бизнесмен Владимир Шевчик мыслит практически: он планирует построить город-спутник с нуля на 300 гектарах. Но поскольку он ярый сторонник миллионника, то уже сегодня предполагает, что спутник станет частью "тела" Тюмени.

- Миллионный город - это другие потоки - финансовые, кадровые, другие возможности. В Тюмень издавна перебираются бизнесы из далеких регионов, мегаполисов, не исключая Москву и Санкт-Петербург. Их будет больше и больше. Наше преимущество - в сочетании достойного уровня благоустройства, сервиса, наличия квалифицированных специалистов в самых разных отраслях, благоприятного солнечного климата и невысоких по сравнению со столицами арендных платежей и притязаний по оплате труда, - аргументирует предприниматель.

Пока возникла пауза. На вопрос: идти в город или отступать от города? - четкого ответа нет. Что касается провозглашения Тюмени третьей столицей России, то сей статус весьма условный, лишь означающий претензии того или иного муниципалитета на его значимость в политико-экономической жизни страны. Первой назвала себя третьей столицей Казань, юридически закрепив бренд. Среди прочих претендентов - Екатеринбург, Нижний Новгород. Теперь вот Тюмень. Интересно, какой она предстанет лет через десять?