Жителя Курганской области осудили на 19 лет за убийство внука в печи

Курганский областной суд вынес сегодня приговор по жуткому убийству младенца, которое совершил в январе житель села Бутырское в Мишкинском районе.

10 числа пьяному мужчине на попечение оставили полуторагодовалого внука. Он усадил малыша на качели, но не уследил: тот выпал из них ударился и потерял сознание.

Дед, желая скрыть факт падения, поместил внука в горящую печь и закрыл заслонку. При этом, отмечается в сообщении пресс-службы облсуда, он осознавал, что ребенок еще жив. От несовместимых с жизнью термических ожогов младенец погиб.

"Суд признал фигуранта виновным и назначил ему 19 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года", - передает инстанция.