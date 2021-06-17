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Прямиком к столу

В уральских мегаполисах активно развиваются службы экспресс-доставки продуктов
Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 132(8483)
Расплачиваться с помощью смартфона в транспорте и магазинах уже норма. У многих россиян бесконтактные сервисы, ставшие актуальными в пандемию, вовсе отбили желание ходить в супермаркет. Как итог, рынок доставки продуктов и готовой еды в России, по данным Tinkoff Data, увеличился в 2020 году вчетверо, превысив три миллиарда рублей. Он растет и в регионах, скажем, в Екатеринбурге с начала 2021 года заработали два новых онлайн-ретейлера.

Как устроен их бизнес? Игроки создают в районах центры формирования заказов - дарксторы, чтобы доставлять продукцию в любую точку за 15-30 минут. В ассортименте есть товары повседневного спроса, которые можно купить в соседнем магазине по сопоставимым ценам, и собственной торговой марки. Нынешней весной более 30 дарксторов московского "Самоката" открылись в Екатеринбурге и Тюмени, их курьеры ежедневно выполняют не менее 10 тысяч заказов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Екатеринбуржцы чаще всего заказывают хлеб, бананы, творожные сырки и воду, готовую еду от местных производителей. Тюменцы, напротив, предпочитают доставку овощей и фруктов, воду и молоко берут реже, - рассказали "РГ" в пресс-службе сервиса.

Дарксторы, как правило, обслуживают территорию в радиусе 1,5-3 километров. Они похожи на магазин без покупателей и касс, где трудятся товароведы и сборщики заказов. Такая модель начала развиваться в стране во время пандемии, но пока доступна лишь жителям городов-миллионников, и то не всех. По словам екатеринбуржцев, в некоторые отдаленные районы курьеры еще не ездят.

- Такие сервисы целесообразно внедрять крупным сетям. Их потребители обычно пользуются одной доставкой, выбирая сеть, куда им больше нравится ходить и где вживую изучили ассортимент. Конкурировать на этом рынке смогут компании, которые проводят много акций, держат более низкие цены, предлагают качественную продукцию с быстрой доставкой, - говорит Светлана Царегородцева, доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ.

Однако если с традиционной розницей новые сервисы конкурируют, то производителям скорее помогают. Так, совсем недавно заработавшая в Екатеринбурге "Яндекс.Лавка" добавила к знакомым брендам "экспериментальную полку", где местные переработчики попробуют завоевать внимание аудитории, а при условии успешного сбыта станут партнерами сервиса. Сейчас у них треть ассортимента "лавки", а, например, в разделе мясной и молочной продукции свыше 80 процентов товаров - локальные.

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- Рынок фудтеха, куда относится и доставка, находится в активной фазе роста. Проникновение электронной коммерции, особенно в сегмент e-grocery (товары повседневного спроса), уже равно одному проценту. Для сравнения: по итогам 2020 года оборот grocery-бизнеса Яндекса составил 24 миллиарда рублей, а в первом квартале 2021-го достиг 11,5 миллиарда, - поясняют в пресс-службе компании.

Выход в регионы игроки этого рынка считают оправданным. Согласно исследованию "Альфа-Групп" и агентства АС&М Consulting, за последний год продовольственная розница увеличила цифровизацию клиентских сервисов вдвое, достигнув 20 процентов согласно "Индексу готовности россиян к цифровому обслуживанию". В Минпромторге России прогнозируют, что доля интернет-торговли тоже вырастет в два раза.

Прямая речь

Артем Бахтерев, министр АПК и потребительского рынка Свердловской области:

- В Свердловской области давно существуют различные сервисы доставки. В связи с пандемией региональные предприятия потребительского рынка, стремясь приспособиться к новым условиям, перестроили бизнес и запустили свои службы доставки. Активно развиваются и общероссийские проекты. Интернет-торговля и офлайн-продажи будут дополнять друг друга, решая сразу две основные задачи - удовлетворение потребностей населения и реализация предпринимательского потенциала.

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