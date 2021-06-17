Тазовский филиал АО "Ямалкоммунэнерго" поделился планами на лето

Специалисты АО "Ямалкоммунэнерго" в Тазовском районе в рамках ремонтной кампании приступили к гидропневматической промывке сетей водоснабжения. Работы проводятся согласно утвержденным графикам и программам промывки.

В рамках производственной программы ремонтов на 2021 год в филиале запланирован капитальный ремонт котельной № 5 "Термакс" в п. Тазовский с заменой котлов. Также капитальному ремонту будут подвергнуты емкости объемом 35 м3 водоочистных сооружений УПВ-10. Это позволит повысить надежность работы котельного оборудования и водоочистной станции. В с. Находка будет произведен капремонт ДГА- №7 с заменой силового генератора. В таких населенных пунктах как с. Антипаюта, с. Газ-Сале будет произведен капитальный ремонт свайного основания под трансформаторную подстанцию.

В рамках инвестиционной программы на 2021 год запланированы проектные работы по реконструкции котельной № 2 "Поселок" с. Антипаюта, в частности, по увеличению ее мощности на 4 МВт. Без модернизации не останутся и другие котельные. На "Термакс" и "2 "ПАКУ", находящихся в п. Тазовский, также будут разработаны проекты по увеличении их мощности на 5 МВт.

Проектные работы и выполнение строительно-монтажных работ с заменой двух котлов будут проходить на котельных № 4 "Рыбзавод" п. Тазовский.

В этом году планируется проектирование, с целью дальнейшего увеличения мощности на 3 МВт, электростанции ГПЭС 12 МВт в п. Тазовский. Это позволит обеспечить надежное электроснабжение растущего поселка.

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Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"