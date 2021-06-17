Тазовский филиал АО "Ямалкоммунэнерго" поделился планами на лето

Новости

Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию 17:20
Захарова: Москва надеется, что заявления лидеров G7 о России - не пустые слова 17:07
Володин сравнил заявления Обамы и Байдена о России 16:55
Болгария потребовала от США доказательства вины попавших под санкции лиц 16:41
В отели Севастополя пустят только туристов с антителами к COVID-19 16:34
Ботсвана объявила об обнаружении третьего по величине алмаза в мире 16:27
Захарова: Посол Антонов вернется в Вашингтон на следующей неделе 16:27
В сборной Словакии на Евро-2020 выявлены два заболевших коронавирусом 16:24
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов 16:23
"Служба-112" из Ростова пришла на помощь пенсионерам из Керчи 16:22
Путин: Лучше объединить усилия с США в борьбе против хакеров, чем "собачиться" 16:20
Путин призвал Генпрокуратуру плотнее работать с правозащитниками 16:17
Глава Apple назвал главное отличие Android от iOS 16:09
Советник Зеленского предложить расстрелять оппозицию 16:08
В полиции опровергли информацию о стрельбе в деревне под Москвой 16:03
Кабмин разберется с планами Запада увеличить налог на корпорации 15:45
Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане 15:38
Умер актер и оператор, один из создателей "ДМБ" Анатолий Сусеков 15:35
Путин: Байден выглядит бодро и делает все искусно 15:27
Разработчики "Спутника V" предложат дозу вакцины от индийского штамма 15:15
Путин назвал главные качества эффективного управленца 15:10
Рамос заплакал, когда объявлял об уходе из "Реала" 15:10
Пострадавшим от потопа крымчанам возместят ущерб 15:10
Тропический ливень затопил Ростов и оставил без света 3500 человек 15:09
В Башкирии в озере утонули мужчина и его падчерица 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 16:00

Тазовский филиал АО "Ямалкоммунэнерго" поделился планами на лето

Специалисты АО "Ямалкоммунэнерго" в Тазовском районе в рамках ремонтной кампании приступили к гидропневматической промывке сетей водоснабжения. Работы проводятся согласно утвержденным графикам и программам промывки.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

В рамках производственной программы ремонтов на 2021 год в филиале запланирован капитальный ремонт котельной № 5 "Термакс" в п. Тазовский с заменой котлов. Также капитальному ремонту будут подвергнуты емкости объемом 35 м3 водоочистных сооружений УПВ-10. Это позволит повысить надежность работы котельного оборудования и водоочистной станции. В с. Находка будет произведен капремонт ДГА- №7 с заменой силового генератора. В таких населенных пунктах как с. Антипаюта, с. Газ-Сале будет произведен капитальный ремонт свайного основания под трансформаторную подстанцию.

В рамках инвестиционной программы на 2021 год запланированы проектные работы по реконструкции котельной № 2 "Поселок" с. Антипаюта, в частности, по увеличению ее мощности на 4 МВт. Без модернизации не останутся и другие котельные. На "Термакс" и "2 "ПАКУ", находящихся в п. Тазовский, также будут разработаны проекты по увеличении их мощности на 5 МВт.

Проектные работы и выполнение строительно-монтажных работ с заменой двух котлов будут проходить на котельных № 4 "Рыбзавод" п. Тазовский.

В этом году планируется проектирование, с целью дальнейшего увеличения мощности на 3 МВт, электростанции ГПЭС 12 МВт в п. Тазовский. Это позволит обеспечить надежное электроснабжение растущего поселка.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Песков: Саммит РФ - США прошел "скорее со знаком плюс"
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
К 2023 году обманутые дольщики получат все денежные выплаты
Пострадавшим от потопа крымчанам возместят ущерб