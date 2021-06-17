"Урал Опера Балет" готовится к новым премьерам

Один из старейших оперных домов страны "Урал Опера Балет" завершит свой 109-й сезон участием в музыкальном фестивале Ural Music Night оперой "Травиата", которую театр сыграет 25 июня на центральной площади Екатеринбурга под открытым небом, большим ночным Гала-концертом с балкона театра, участием в традиционном Венском фестивале на площади перед Уральским Федеральным университетом имени Бориса Ельцина, а также долгожданной премьерой балета "Конек-горбунок" в постановке Вячеслава Самодурова - она состоится 9 июля.

Объявлены и планы театра на новый, 110-й сезон. Его откроет 10 сентября премьера оперы Верди "Набукко" (дирижер-постановщик Константин Чудовский), пройдут балетные вечера к юбилею композитора Леонида Десятникова и, в ноябре, состоится премьера "Евгения Онегина" Чайковского в постановке Дмитрия Волкострелова.