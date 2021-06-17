В Екатеринбурге три человека пострадали в ДТП с двумя автобусами

На остановке Волгоградская в юго-западном микрорайоне Екатеринбурга сегодня утром столкнулись два автобуса 47 и 54 маршрутов, сообщили "РГ" в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Инцидент с общественным транспортом случился около восьми утра на Амундсена,53. Произошло заднее столкновение. В результате аварии пострадали три человека, один из них - несовершеннолетний. Люди получили травмы головы, помощь взрослым оказали на месте, ребенка увезли в больницу №9.

Сотрудники ГИБДД на месте выясняют обстоятельства происшествия.