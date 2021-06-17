В ХМАО задержали подозреваемых в хищении военных наград

В Ханты-Мансийске из частного дома похитили награды времен Великой Отечественной войны. Одного из подозреваемых задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, в Кедровом переулке Ханты-Мансийска наряд полиции заметил бегущих мужчин в масках, один из которых держал в руках сумку. Сотрудники начали преследование и в лесном массиве задержали одного из них, второму удалось скрыться. Для выяснения обстоятельств мужчину доставили в территориальный отдел полиции.

А спустя несколько часов в дежурную часть обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные проникли в его дом и похитили из сейфа награды, принадлежавшие его покойным родственникам. Так, были украдены орден Отечественной войны, орден Трудовой Славы, юбилейная медаль "70 лет Вооруженным силам СССР", две юбилейные медали "40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и одна - "50 лет Победы в Великой Отечественной войне", нагрудный знак "Почетный донор СССР". Воры забрали и ювелирные изделия, а также деньги на сумму свыше 900 тысяч рублей.

Задержанный признался в краже. Выяснилось, что воры, проникнув в дом, вскрыли сейф с помощью болгарки. Правда, убегая, они выронили пакет с ювелирными изделиями, который был обнаружен в ходе осмотра места происшествия.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали и второго подельника. У него изъяты похищенные награды и часть денег. Один из задержанных, ранее судимый, взят под стражу. Со второго взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.