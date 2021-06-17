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17.06.2021 09:30
Рубрика: Общество

В Сургуте отменят выпускные в школах

Текст: Екатерина Призова

Выпускные вечера в сургутских школах отменяются. "Ряд образовательных учреждений планировали их проведение, будет дана установка, будем говорить о запрете", - цитирует РИА Новости директора департамента образования городской мэрии Ирину Замятину.

В Югре ввели ограничения в связи с коронавирусом

Напомним, на этой неделе губернатор Югры Наталья Комарова в связи с эпидобстановкой подписала постановление об усилении мер безопасности. Со вчерашнего дня, в частности, вводится ограничение на массовые мероприятия - принимать в них участие могут не более 20 человек одновременно (включая организаторов). А поскольку по данным администрации Сургута в выпускных классах как минимум по 25 человек, устроить для них праздник по случаю окончания учебы не получится.

Тем не менее, в департаменте образования готовы рассмотреть каждый вариант в индивидуальном порядке: если у школы есть отдельное помещение, если число участников вечеринки будет менее двадцати, организовать выпускной для детей могут и разрешить.

Между тем

Несмотря на ограничения, детские лагеря в Сургуте продолжают работу в очном формате. Всего в первую смену школьных каникул организовано 49 лагерей с дневным пребыванием, которые посещают 6,6 тысяч детей.

- Ситуация пока спокойная. Все сотрудники обследованы на COVID-19. Соблюдаются необходимые требования безопасности. Прием пищи организован по графику. Массовые мероприятия проводятся только отрядами, - отметила Ирина Замятина.

Ограничений, связанных с отдыхом детей за пределами региона, также нет. По муниципальным путевкам с 16 июля юные горожане отправятся в лагеря Краснодарского края, Тюменской области и республики Башкортастан.

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