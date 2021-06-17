Федеральный закон от 12 июня 2021 г. N 218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2020 года N 493-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 32) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) осуществляет функции заказчика программно-аппаратного комплекса, содержащего пакет прикладных программ, предназначенных для обеспечения контроля за деятельностью организаторов азартных игр в букмекерской конторе путем автоматизированной передачи, приема, регистрации, обработки, учета, накопления и сохранения информации о заключенных пари, о принятых ставках, интерактивных ставках, в том числе о сумме ставки, сумме интерактивной ставки, дате и времени их приема, событиях и условиях ставки, интерактивной ставки, о рассчитанных по ним суммах подлежащих выплате выигрышей, о выплаченных и невыплаченных выигрышах, возвращенных несыгравших ставках, интерактивных ставках, об осуществлении кассовых операций в игорных заведениях, о форме расчетов с участниками азартных игр, в том числе с использованием наличных денежных средств, о переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, от участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр участникам азартных игр с предоставлением в режиме реального времени информации о таких операциях единому регулятору азартных игр (далее - информационная система Компании);";

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) осуществляет иные функции, предусмотренные федеральными законами.";

2) в статье 8:

а) в части 1 слова "соответствующего вида" заменить словами "в букмекерских конторах";

б) в части 3 слова "для организаторов азартных игр в букмекерских конторах и не менее чем сто миллионов рублей для организаторов азартных игр в тотализаторах" исключить;

в) часть 5 исключить;

г) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Компания определяет условия использования компенсационного фонда организаторов азартных игр в букмекерских конторах и правила возврата организаторам азартных игр в букмекерских конторах взносов, внесенных ими в компенсационный фонд, в случае прекращения осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах.";

3) часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:

"3. В состав наблюдательного совета Компании входят представитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации и проведения азартных игр, два представителя от общероссийских общественных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, и генеральный директор Компании, являющийся членом наблюдательного совета Компании по должности.";

4) в статье 13:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) в статье 4:

а) в пункте 31 слова "центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов" заменить словами "единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов";

б) в пункте 251 слова "центра учета переводов интерактивных ставок букмекерской конторы" заменить словами "единого центра учета переводов букмекерских контор и тотализаторов", слова "центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор" заменить словами "единый центр учета переводов букмекерских контор и тотализаторов";

в) в пункте 261 слова "центра учета переводов интерактивных ставок тотализаторов" заменить словами "единого центра учета переводов букмекерских контор и тотализаторов", слова "центр учета переводов интерактивных ставок тотализатора" заменить словами "единый центр учета переводов букмекерских контор и тотализаторов";

г) в пункте 29 слова "центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов" заменить словами "единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов";

д) дополнить пунктами 30 и 31 следующего содержания:

"30) единый регулятор азартных игр - публично-правовая компания, созданная в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях повышения эффективности контроля и надзора в области организации и проведения азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта в Российской Федерации;

31) информационная система единого регулятора азартных игр - программно-аппаратный комплекс, содержащий пакет прикладных программ, предназначенных для обеспечения контроля за деятельностью организаторов азартных игр в букмекерской конторе путем автоматизированной передачи, приема, регистрации, обработки, учета, накопления и сохранения информации о заключенных пари, о принятых ставках, интерактивных ставках, в том числе о сумме ставки, сумме интерактивной ставки, дате и времени их приема, событиях и условиях ставки, интерактивной ставки, о рассчитанных по ним суммах подлежащих выплате выигрышей, о выплаченных и невыплаченных выигрышах, возвращенных несыгравших ставках, интерактивных ставках, об осуществлении кассовых операций в игорных заведениях, о форме расчетов с участниками азартных игр, в том числе с использованием наличных денежных средств, о переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, от участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр участникам азартных игр с предоставлением в режиме реального времени информации о таких операциях единому регулятору азартных игр.";";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) в статье 61:

а) в наименовании слова "требования к центру учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов" заменить словами "требования к единому центру учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов";

б) в части 1:

пункт 2 после слов "о коммерческой тайне" дополнить словами "единый регулятор азартных игр,";

в пункте 3 слова "этого надзора." заменить словами "этого надзора, а также в единый регулятор азартных игр.";

в) в части 2 после слов "В случае выявления" дополнить словами "единым регулятором азартных игр,", слова "указанный орган уведомляет" заменить словами "указанные органы уведомляют";

г) в части 21 слова "Центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов" заменить словами "Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов";

д) в части 22 слова "Центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов" заменить словами "Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов";

е) в части 23 слова "центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов" заменить словами "единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов";";

в) в пункте 6:

подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Целевые отчисления устанавливаются в размере 1,5 процента от базы расчета целевых отчислений, определяемой в соответствии с частью 2 настоящей статьи, при этом объем таких целевых отчислений не может составлять менее тридцати миллионов рублей в квартал. Отсчет кварталов ведется с начала календарного года.";";

подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов удерживает целевые отчисления от всех полученных организатором азартных игр в букмекерской конторе ставок, интерактивных ставок, переводимых через единый центр учета переводов ставок букмекерских контор.";";

в абзаце втором подпункта "е" слова "в отношении спортивных соревнований, пари на которые были заключены," исключить;

г) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) в статье 15:

а) в части 312 второе предложение изложить в следующей редакции: "В процессинговом центре интерактивных ставок букмекерской конторы и процессинговом центре интерактивных ставок тотализатора в случае приема ставок должны размещаться технические средства связи, предназначенные для приема информации из пунктов приема ставок букмекерской конторы или пунктов приема ставок тотализатора о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах, передачи информации о рассчитанных выигрышах, о развитии и об исходе события, от которого зависит результат пари, в пункты приема ставок букмекерской конторы или пункты приема ставок тотализатора.";

б) дополнить частью 315 следующего содержания:

"315. В процессинговом центре букмекерской конторы и процессинговом центре тотализатора должны размещаться технические средства связи, предназначенные для обмена в режиме реального времени с информационной системой единого регулятора азартных игр информацией о заключенных пари, о принятых ставках, в том числе о сумме ставки, дате и времени ее приема, событиях и условиях ставки, рассчитанных по ним суммах подлежащих выплате выигрышей, выплаченных и невыплаченных выигрышах, возвращенных несыгравших ставках, об осуществлении кассовых операций в игорных заведениях, о форме расчетов с участниками азартных игр, в том числе с использованием наличных денежных средств, о переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, от участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр участникам азартных игр. В процессинговом центре интерактивных ставок букмекерской конторы и процессинговом центре интерактивных ставок тотализатора должны размещаться технические средства связи, предназначенные для обмена в режиме реального времени с информационной системой единого регулятора азартных игр информацией о заключенных пари, о принятых ставках, интерактивных ставках, в том числе о сумме ставки, сумме интерактивной ставки, дате и времени их приема, событиях и условиях ставки, интерактивной ставки, о рассчитанных по ним суммах подлежащих выплате выигрышей, о выплаченных и невыплаченных выигрышах, возвращенных несыгравших ставках, интерактивных ставках, об осуществлении кассовых операций в игорных заведениях, о форме расчетов с участниками азартных игр, в том числе с использованием наличных денежных средств, о переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, от участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр участникам азартных игр.";

в) дополнить частью 316 следующего содержания:

"316. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе при помощи технических средств связи, установленных в процессинговом центре букмекерской конторы или процессинговом центре тотализатора или установленных в процессинговом центре интерактивных ставок букмекерской конторы или процессинговом центре интерактивных ставок тотализатора, обязан представлять информацию о заключенных пари, о принятых ставках, интерактивных ставках, в том числе о сумме ставки, сумме интерактивной ставки, дате и времени их приема, событиях и условиях ставки, интерактивной ставки, о рассчитанных по ним суммах подлежащих выплате выигрышей, о выплаченных и невыплаченных выигрышах, возвращенных несыгравших ставках, интерактивных ставках, об осуществлении кассовых операций в игорных заведениях, о форме расчетов с участниками азартных игр, в том числе с использованием наличных денежных средств, о переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, от участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр участникам азартных игр в информационную систему единого регулятора азартных игр, указанную в пункте 31 статьи 4 настоящего Федерального закона.";

г) в части 7:

в пункте 2 слова "центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов" заменить словами "единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов";

в пункте 7 слова "и в центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов" заменить словами "и в единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов";";

5) в статье 15:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Пункт 2 части 1 статьи 3, части 1, 4 и 5 статьи 4, часть 5 статьи 5, части 1, 4, 5 и 6 статьи 6, статьи 8,13 и 14 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2021 года.";

б) дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

"3. Положения пункта 2 части 1 статьи 3, частей 1,4 и 5 статьи 4, части 5 статьи 5, частей 1, 4, 5 и 6 статьи 6, статьи 8 настоящего Федерального закона, Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), статьи 191 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются с 1 октября 2021 года.

4. В отношении правоотношений, связанных с государственным регулированием деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации, в том числе с осуществлением целевых отчислений от азартных игр, которые возникли в период с 1 сентября до 1 октября 2021 года, применяются положения Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин