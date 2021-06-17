Решение проблем одного обманутого дольщика обходится в 2,1 млн рублей

Для решения проблем всех выявленных дольщиков Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства потребуется докапитализация из федерального бюджета в размере 60 миллиардов рублей и 18 миллиардов рублей средств региональных бюджетов.

В фонде сообщили, что при решении проблем обманутых дольщиков 70 процентов составляют средства фонда, около 30 процентов - берут на себя регионы.

"Мы посчитали такую цифру, что на защиту прав одного гражданина уходит порядка двух миллионов 100 тысяч рублей", - сообщил журналистам генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

Всего в стране на начало июня насчитывается 159 тысяч обманутых. С начала года их стало на семь тысяч больше. Еще 10-15 тысяч может появиться до 2023 года. К этому сроку планируется решить проблемы большинства выявленных обманутых дольщиков.