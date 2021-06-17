Роман Романенко: Полет тайконавтов на строящуюся станцию должен стать серьезным стимулом развития отечественной космонавтки

Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") 17 июня отправила на китайскую орбитальную станцию корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами. Это первый полет Китая на орбиту Земли за последние пять лет. Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко отметил важность этого события для мировой космической отрасли.

Китай отправил первых космонавтов - или, как их принято называть во многих странах Восточной Азии, тайконавтов - обживать создаваемую на орбите Земли китайскую станцию "Тяньхэ".

"Первый полёт китайских коллег на строящуюся станцию, с одной стороны, должен стать серьезным стимулом для развития российской пилотируемой программы, с другой - откроет большие возможности совместного освоения космоса. Полет продлится до сентября, что для Китая, конечно, прорыв и большое достижение. Поздравляю коллег и желаю новых значимых результатов!", - прокомментировал Роман Романенко.

Перед полетом совокупное время тренировок членов экипажа составило более 6 тысяч часов.

Китай планирует совершить еще 11 запусков к станции за последующие полтора года. В ходе этих экспедиций на базовом модуле установят дополнительные солнечные панели и пристыкуют два лабораторных модуля. А полноценный запуск станции намечен на конец 2022 года.