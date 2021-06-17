Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов

Роскомнадзор ввел ограничение на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Как следует из сообщения Роскомнадзора, ограничения введены в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту и начинают действовать с 17 июня.

В ведомстве заверили, что ограничения не затронут российские компании, которые используют VPN-сервис в непрерывных технологических процессах. В так называемый "белый список" Роскомнадзор включил 130 российских компаний и более 200 технологических процессов. "Белые списки" могут быть оперативно дополнены, заверили в Роскомнадзоре.