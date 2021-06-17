Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и статью 7 Федерального закона "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос""

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 1999, N 28, ст. 3483; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 13, ст. 1078; 2007, N 50, ст. 6245; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 7, ст. 901; 2012, N 31, ст. 4318; 2013, N 23, ст. 2882; N 27, ст. 3477; 2015, N 29, ст. 4356, 4379; 2016, N 1, ст. 82; N 27, ст. 4224) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 25 после слов "государственной авиации" дополнить словами ", за исключением проведения военно-врачебной экспертизы специалистов авиационного персонала государственной авиации, являющихся членами экипажа государственного воздушного судна (в том числе внешних пилотов), лиц, осуществляющих управление полетами, парашютистов, лиц, участвующих в выполнении задания на полет (далее - специалисты авиационного персонала государственной авиации),";

2) в статье 52:

а) в пункте 31:

в абзаце втором слова "уполномоченным органом в области гражданской авиации" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации,";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Членам летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчерам управления воздушным движением запрещается без назначения врача принимать лекарственные препараты, включенные в перечень лекарственных препаратов, влияющих на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации.";

б) дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. Наряду с основаниями расторжения трудового договора по инициативе работодателя, установленными трудовым законодательством, трудовой договор с лицом из числа специалистов авиационного персонала может быть расторгнут в случае, если:

1) указанное лицо считается подвергнутым наказанию за совершение административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ;

2) указанное лицо не прошло в установленном порядке обязательный периодический медицинский осмотр, а в отношении членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением также в случае, если они не прошли в установленном порядке обязательное медицинское освидетельствование, медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).";

в) дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33. Лица из числа специалистов авиационного персонала государственной авиации, лица из числа специалистов авиационного персонала государственной авиации, пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, лица, поступающие на военную службу по контракту либо приравненную к ней службу, принимаемые на работу по трудовому договору на должности специалистов авиационного персонала государственной авиации, граждане, поступающие в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы в области подготовки специалистов авиационного персонала государственной авиации (далее - военно-учебные заведения), либо обучающиеся в военно-учебных заведениях, проходят военно-врачебную экспертизу в целях определения годности к полетам, управлению полетами, управлению беспилотным воздушным судном, парашютным прыжкам, летному обучению. Требования к состоянию здоровья указанных лиц и порядок прохождения ими военно-врачебной экспертизы устанавливаются положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Проведение обязательных диагностических исследований в отношении граждан, поступающих в военно-учебные заведения, граждан, поступающих на военную службу по контракту либо приравненную к ней службу на должности специалистов авиационного персонала государственной авиации, а также в отношении лиц из числа специалистов авиационного персонала государственной авиации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, при призыве их на военные сборы осуществляется в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Специалисты авиационного персонала государственной авиации проходят химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов в порядке и с периодичностью, которые устанавливаются уполномоченным органом в области обороны по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченным органам, имеющим подразделения государственной авиации, и Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".

На должности специалистов авиационного персонала государственной авиации не принимаются лица, не прошедшие военно-врачебной экспертизы или не соответствующие требованиям к состоянию здоровья, предъявляемым к лицам, поступающим на военную службу по контракту либо приравненную к ней службу, или принимаемым на работу по трудовому договору на эти должности, или поступающим в военно-учебные заведения. На должности специалистов авиационного персонала государственной авиации не принимаются также лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Финансирование расходов, связанных с проведением военно-врачебной экспертизы, за исключением проведения обязательных диагностических исследований граждан, указанных в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченным органам, имеющим подразделения государственной авиации, и Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".";

3) статью 53 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13. Члены летного экипажа гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого пилотируемого гражданского воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и менее, беспилотного гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, и диспетчеры управления воздушным движением наряду с обязательными предварительными (при поступлении на работу) и периодическими (в течение трудовой деятельности) медицинскими осмотрами в целях определения годности членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением к выполнению работ по таким должностям проходят обязательное медицинское освидетельствование в соответствии со статьей 531 настоящего Кодекса.

Указанные лица наряду с соответствующими свидетельствами должны иметь медицинское заключение о годности к выполнению работ по соответствующим должностям, выданное центральной врачебно-летной экспертной комиссией, созданной в медицинской организации, находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере гражданской авиации (далее - центральная врачебнолетная экспертная комиссия), а также врачебно-летными экспертными комиссиями, созданными в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей в том числе выполнение работ (оказание услуг) по врачебно-летной экспертизе (далее - врачебно-летная экспертная комиссия).";

4) дополнить статьями 531-533 следующего содержания:

"Статья 531. Обязательное медицинское освидетельствование членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением, медицинские осмотры членов экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением

1. Обязательное медицинское освидетельствование членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением проводится центральной врачебно-летной экспертной комиссией и врачебно-летными экспертными комиссиями в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

2. Центральная врачебно-летная экспертная комиссия проводит обязательное медицинское освидетельствование в случаях обжалования и (или) аннулирования результатов обязательного медицинского освидетельствования, проведенного врачебно-летными экспертными комиссиями.

3. Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования должен содержать требования к состоянию здоровья членов летного экипажа гражданского воздушного судна, диспетчеров управления воздушным движением, лиц, поступающих в образовательные организации, которые осуществляют обучение специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации, перечень проводимых исследований, периодичность проведения обязательного медицинского освидетельствования, порядок создания и работы центральной врачебно-летной экспертной комиссии и врачебно-летных экспертных комиссий, требования к квалификации их членов, а также форму медицинского заключения о годности членов летного экипажа гражданского воздушного судна, диспетчеров управления воздушным движением к выполнению работ по таким должностям.

4. При проведении обязательного медицинского освидетельствования учитываются результаты обязательных предварительного (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров членов летного экипажа гражданского воздушного судна, диспетчеров управления воздушным движением, предполетных и послеполетных медицинских осмотров членов летного экипажа гражданского воздушного судна, а также результаты предсменных и послесменных медицинских осмотров диспетчеров управления воздушным движением.

5. Персональный состав центральной врачебно-летной экспертной комиссии, перечень врачебно-летных экспертных комиссий и их персональный состав утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере гражданской авиации.

6. Предполетный и послеполетный медицинские осмотры членов экипажей гражданских воздушных судов, а также предсменный и послесменный медицинские осмотры диспетчеров управления воздушным движением проводятся в целях выявления признаков состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения. Послеполетный медицинский осмотр члена экипажа гражданского воздушного судна и послесменный медицинский осмотр диспетчера управления воздушным движением также может проводиться в случае, если во время полетной смены члена экипажа гражданского воздушного судна или смены диспетчера управления воздушным движением произошли авиационное происшествие либо инцидент с участием этого члена экипажа или этого диспетчера.

7. Порядок проведения предполетного и послеполетного медицинских осмотров членов экипажа гражданского воздушного судна, а также предсменного и послесменного медицинских осмотров диспетчеров управления воздушным движением устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

8. В случае выявления по результатам проведения предполетного или послеполетного медицинского осмотра члена экипажа гражданского воздушного судна либо предсменного или послесменного медицинского осмотра диспетчера управления воздушным движением признаков состояния опьянения, фактов употребления алкоголя, наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ указанные лица отстраняются от работы и направляются работодателем на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) в медицинские организации либо их обособленные подразделения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

9. Организация проведения предполетного и послеполетного медицинских осмотров членов экипажа гражданского воздушного судна, а также предсменного и послесменного медицинских осмотров диспетчеров управления воздушным движением, обязательного медицинского освидетельствования членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением возлагается на работодателя либо на владельца воздушного судна.

10. Предполетный и предсменный медицинские осмотры не проводятся при выполнении международных полетов воздушных судов с аэродромов, находящихся на территориях иностранных государств, при выполнении авиационных работ и других полетов в случае дежурства смен диспетчеров управления воздушным движением ограниченной численности (менее двенадцати человек), а также в отдаленных местностях в случае отсутствия медицинского работника, который имеет право проводить медицинский осмотр. Решение о допуске членов экипажа гражданского воздушного судна к полетам принимает командир воздушного судна, решение о допуске диспетчеров управления воздушным движением к управлению воздушным движением - руководитель полетов (старший диспетчер).

Статья 532. Медицинские осмотры специалистов авиационного персонала государственной авиации

1. В целях обеспечения безопасности полетов государственных воздушных судов проводятся медицинские осмотры (в том числе обязательные, предполетные, послеполетные) специалистов авиационного персонала государственной авиации.

2. Обязательные медицинские осмотры проводятся с установленной периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья специалистов авиационного персонала государственной авиации, своевременного выявления у них признаков состояний и заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для выполнения полетов, управления полетами, управления беспилотным воздушным судном, выполнения парашютных прыжков, летного обучения, в соответствии с требованиями к состоянию здоровья специалистов авиационного персонала государственной авиации, установленными положением о военно-врачебной экспертизе.

3. Предполетные медицинские осмотры специалистов авиационного персонала государственной авиации проводятся перед началом выполнения полетов в целях выявления у них признаков состояний и заболеваний, препятствующих выполнению полетов, управлению полетами, управлению беспилотным воздушным судном, выполнению парашютных прыжков, летному обучению, в том числе в целях выявления признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.

4. Послеполетные медицинские осмотры специалистов авиационного персонала государственной авиации проводятся после окончания выполнения полетов в целях выявления признаков воздействия полетов и выполнения парашютных прыжков на состояние здоровья специалистов авиационного персонала государственной авиации, а также в целях выявления признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

5. В случае выявления по результатам проведения предполетного или послеполетного медицинского осмотра у специалистов авиационного персонала государственной авиации признаков состояний и заболеваний, препятствующих выполнению полетов, управлению полетами, управлению беспилотным воздушным судном, выполнению парашютных прыжков, летному обучению, специалисты авиационного персонала государственной авиации подлежат отстранению от выполнения полетов, управления полетами, управления беспилотным воздушным судном, выполнения парашютных прыжков, летного обучения.

6. В случае выявления по результатам проведения предполетного или послеполетного медицинского осмотра специалистов авиационного персонала государственной авиации состояния опьянения, фактов употребления алкоголя, наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ специалисты авиационного персонала государственной авиации подлежат отстранению от выполнения полетов, управления полетами, управления беспилотным воздушным судном, выполнения парашютных прыжков, летного обучения и направляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

7. Основания, порядок и периодичность проведения медицинских осмотров и перечень включаемых в них исследований устанавливаются федеральными авиационными правилами.

8. Финансирование расходов, связанных с проведением медицинских осмотров специалистов авиационного персонала государственной авиации, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченным органам, имеющим подразделения государственной авиации, и Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".

Статья 533. Автоматизированная централизованная база персональных данных, касающихся состояния здоровья членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением

1. Автоматизированная централизованная база персональных данных, касающихся состояния здоровья членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением, содержит сведения о результатах медицинских осмотров, обязательных медицинских освидетельствований и является составной частью единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности, предусмотренной статьей 11 Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности".

2. Порядок формирования и ведения автоматизированной централизованной базы персональных данных, касающихся состояния здоровья членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением, и порядок предоставления содержащихся в ней сведений и обмена сведениями с государственными информационными системами в сфере здравоохранения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации.";

5) статью 54 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Лица, поступающие в образовательные организации, которые осуществляют обучение специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации, и претендующие на получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов летного экипажа гражданского воздушного судна, диспетчеров управления воздушным движением, проходят в соответствии со статьей 531 настоящего Кодекса обязательное медицинское освидетельствование в целях определения годности к обучению по таким специальностям.

Организация проведения обязательного медицинского освидетельствования возлагается на образовательные организации, осуществляющие обучение специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации.".

Статья 2

В пункте 42 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4341) слова ", а также обеспечивает оперативное управление этой деятельностью" заменить словами ", обеспечивает оперативное управление этой деятельностью, а также организует проведение медицинских осмотров специалистов авиационного персонала государственной авиации (членов экипажа государственного воздушного судна, лиц, осуществляющих управление полетами, парашютистов, лиц, участвующих в выполнении задания на полет) в соответствии с федеральными авиационными правилами и проведение врачебно-летными комиссиями, создаваемыми в организациях федерального органа исполнительной власти по обороне, военно-врачебной экспертизы указанных специалистов в соответствии с положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным Правительством Российской Федерации".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин