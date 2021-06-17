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Текст:   Марина Трубилина 
10:00 17.06.2021

Росреестр предлагает упростить строительство частных домов

Отменить уведомительный порядок строительства индивидуальных жилых домов предлагает Росреестр. Об этом рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский в интервью "РГ".
Олег Скуфинский. Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости Олег Скуфинский. Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости
Олег Скуфинский. Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости

"Мы предлагаем отменить уведомительный порядок строительства и реализовать принцип "Индивидуальный дом без разрешений, согласований и экспертиз" , - сообщил Скуфинский.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков

Он отметил, что Росреестр последовательно предлагает решение проблем клиентов: сначала была разработана дачная амнистия, затем гаражная амнистия, сейчас предлагается амнистия по ранее не оформленным объектам. Также есть законопроект по приватизации земельных участков во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

"Тоже очень много объектов, которые фактически находятся в обороте, но не на тех правах, которые должны быть" - отметил глава Росреестра. А на днях президент подписал закон об упрощении порядка оформления бытовой недвижимости на приаэродромных территориях.

Полное интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.

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