Как изменится проведение кадастровой оценки и что даст запуск новой системы простому пользователю, рассказал в интервью "РГ" руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

В среднем в каждом регионе несколько тысяч домов, на которые не оформлены права. Фото: Сергей Михеев/РГ

Планирует Росреестр вводить новые сервисы, касающиеся кадастровой оценки недвижимости, которая сейчас вызывает много вопросов?

Олег Скуфинский: Росреестр отвечает за нормативное регулирование и за методологическое сопровождение вопросов кадастровой оценки. Но проведение работ по кадастровой оценке - полномочия регионов.

Проанализировав ситуацию в прошлом году, мы пришли к выводу, что значительная часть вопросов по кадастровой оценке связана с отсутствием единого программного обеспечения. Методология всегда была едина, но регионы используют разное программное обеспечение разных разработчиков. Мы считаем, что должна быть разработана единая платформа для расчета кадастровой стоимости. Это позволит исключить или минимизировать возможные ошибки и несопоставимость данных, которая возникает.

Это одна из главных задач, которую мы перед собой ставим. Она потребует внесения изменений в законодательство и разработки такого программного обеспечения. Естественно, мы это будем делать в партнерстве с регионами и во взаимодействии с профессиональными участниками рынка. Наша цель - чтобы та стоимость, которая получается в итоге и впоследствии является налоговой базой, была точной, соответствующей уровню рынка. Ни в коем случае не выше. Чтобы она была справедливой.

Счетная палата заявила, что государственная информационная система Единого госреестра недвижимости требует кардинальной переработки. Планируется ли разработка новой системы?

Олег Скуфинский: 21 октября 2020 года мы выполнили поручение руководства страны и перешли на федеральную государственную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости. В материалах Счетной палаты действительно было указано, что система разрабатывалась семь лет шестью командами разработчиков, без единой архитектуры. И, конечно, она в значительной степени морально устарела. Поэтому мы уже приступили к глубокой модернизации системы, фактически ее перепроектированию на современных технологиях и с учетом тех объемов данных, которые почти кратно выросли за последние несколько лет. Объем запросов, которые обрабатывает Росреестр, стремительно растет. Сегодня это больше полутора миллиардов запросов по системе межведомственного электронного взаимодействия, 133 млн юридически значимых услуг в год.

По новым домам могут отменить уведомительный порядок строительства по принципу "Индивидуальный дом без разрешений, согласований и экспертиз"

Работу мы начали, рассчитываем ее закончить к концу 2023 года и перейти полностью на новую цифровую платформу. Но, естественно, эти два года мы будем поддерживать и проводить необходимую модернизацию, донастройку существующей системы. Она тоже будет работать и обеспечивать в полном объеме гражданский оборот рынка недвижимости.

Что даст запуск новой системы простому пользователю?

Олег Скуфинский: Мы планируем перейти на новую систему в 2024 году. Рассчитываем на то, что появится несколько новых сервисов, прежде всего связанных с аналитикой данных для бизнеса, граждан, профессиональных участников рынка. Система станет гораздо быстрее, она предоставит заявителям и рынку больше опций. Сейчас мы анализируем тренды, которые существуют на рынке недвижимости, и новую систему будем проектировать с их учетом. Должна быть четкая, выверенная, глубоко разработанная со специалистами стратегия, которая будет последовательно реализовываться.

Во всех регионах появилась возможность зарегистрировать сделки с недвижимостью по экстерриториальному принципу. Это востребованная услуга?

Олег Скуфинский: Она предоставляется в 3,5 тыс. МФЦ всех регионов, в первую очередь в административных центрах. Любой заявитель может по месту жительства подать заявление на регистрацию сделки в другом субъекте. Очень удобная и популярная услуга среди жителей нашей страны. Тем более сейчас, в условиях распространения коронавируса.

Выросло число сделок между регионами?

Олег Скуфинский: Безусловно, услуга по экстерриториальной регистрации сделок увеличивает активность на рынке недвижимости, поскольку пользуется большим спросом. В 2020 году ею воспользовались более 400 тыс. человек, за I квартал этого года - почти 120 тыс.

Росреестр представил законопроект об амнистии старых самостроев. Чем механизм отличается от уже привычной дачной амнистии?

Олег Скуфинский: С 2006 года дачной амнистией воспользовались более 14 млн граждан. Это существенные цифры. Мы постоянно анализируем ситуацию, клиентские проблемы. Еще с советского времени и с земельной реформы 90-х годов у граждан есть такое право на землю, как пожизненное наследуемое владение и постоянное (бессрочное) пользование. Эти участки не оформлены в собственность. Поэтому мы подготовили законопроект, по которому в силу закона все эти участки переходят в собственность людей без дополнительных процедур. Это позволит людям вводить их в гражданский оборот, обладать всей свободой прав на объекты. Это первая опция по законопроекту.

Вторая - до 1998 года было очень много индивидуальных жилых домов, на которые не были оформлены права. По нашим сведениям, это в среднем пять тысяч по региону. Законопроект решает и эту проблему, помогая в упрощенном порядке, как с механизмом "дачной амнистии", оформить такие права. Мы называем этот проект "Дачная амнистия 2.0". Это новый уровень опций, которые будут доступны людям.

Это касается и старых дач, и домов деревенских, и, может быть, даже квартир?

Олег Скуфинский: По новым домам немного другая ситуация. По ним мы предлагаем отменить уведомительный порядок строительства и реализовать принцип "Индивидуальный дом без разрешений, согласований и экспертиз". Подчеркну, что Росреестр последовательно реализует политику ориентации на клиентов. Начали с "дачной амнистии", "гаражной амнистии", сейчас предлагаем амнистию по тем объектам, которые не были оформлены. Например, есть законопроект по приватизации земельных участков во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Тоже очень много объектов, которые фактически находятся в обороте, но не на тех правах, которые должны быть. На днях президент подписал федеральный закон N 191-ФЗ об упрощении порядка оформления бытовой недвижимости на приаэродромных территориях.

Принят закон о "гаражной амнистии". Росреестр оказывает методическую помощь регионам и консультирует владельцев гаражей?

Олег Скуфинский: Мы проводим серьезную работу по обеспечению успешной будущей реализации закона, который вступает в действие 1 сентября этого года. Подготовили целый ряд методических документов, которые планируем в ближайшее время отправить в регионы.

Прежде всего речь идет о методичке для граждан, которую мы планируем довести и до самих владельцев гаражей, и до общественных палат, и до органов власти, чтобы у людей не возникало вопроса: "Что делать?" Чтобы органы власти понимали, что делать и какой алгоритм оформления прав на гараж. Это и вопросы, связанные с документами, которые надо собрать, к кому и когда обращаться, вопросы, связанные с поддержкой по "горячей линии".

Но мы, естественно, не будем останавливаться на рассылке методички, наши территориальные подразделения будут вместе с регионами обеспечивать консультационное сопровождение процесса. Будем от начала и до конца помогать гражданам оформлять свои права.

Это социальный законопроект, запрос на него пришел прежде всего от людей, от регионов. Если раньше для регистрации участка и самого гаража при отсутствии каких-либо правоустанавливающих документов необходимо было идти в суд, то новый закон позволяет оформить объект в собственность без суда. При этом госпошлина при обращении органов власти от имени гражданина в Росреестр за регистрацией прав на землю и гараж не взимается. Именно такой механизм предусмотрен законом, который исключает необходимость самостоятельного похода гражданина в Росреестр.