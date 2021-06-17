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17.06.2021 20:36
Рубрика: Экономика

Россельхознадзор запретил ввоз кормов и кормовых добавок из Чехии

Текст: Георгий Панин

Россия с 21 июня приостанавливает импорт кормов и кормовых добавок из Чехии. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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"Это связано с неудовлетворительными результатами инспекции чешских предприятий, имеющих право поставок кормов и кормовых добавок в Россию", - говорится в заявлении российского ведомства.

Основанием такого решения послужил проведенный анализ материалов о системе контроля безопасности производства продукции, который вызывал ряд серьезных вопросов относительно ее функционирования.

По результатам проверок было определено, что компетентный орган Чешской Республики не проводит систематические проверки предприятий. Также продукция не соответствует требованиям ЕАЭС.

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