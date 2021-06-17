Россиян будут информировать о размере будущей пенсии заранее

Со следующего года россиян начнут заблаговременно информировать о размере будущей пенсии.

Сведения о пенсионных накоплениях будут раз в три года автоматически приходить в личный кабинет на портале госуслуг мужчинам после 45 лет и женщинам после 40 лет. Проект приказа Минтруда об этом проходит общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, это нужно для того, чтобы граждане понимали, как у них обстоят дела с пенсионными правами и какой была бы у них пенсия, если бы она им назначалась сейчас.

"В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав, а также о том, сколько еще стажа необходимо приобрести до выхода на пенсию", - сказал замминистра труда и социальной защиты -статс-секретарь Андрей Пудов. Также, отметил он, в персональных уведомлениях будут представлены сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.

Благодаря этому, граждане смогут скорректировать свои планы и, например, начать легально работать или добровольно вступить в правоотношения по пенсионному страхованию, чтобы увеличить пенсию.

В документе говорится, что гражданам, не зарегистрированным на портале госуслуг, эти сведения будут предоставляться по запросу. Они смогут обратиться за ними лично или через представителя в территориальный орган Пенсионного фонда или направить запрос дистанционно через портал госуслуг. Это можно сделать уже сегодня: каждый может запросить на портале госуслуг данные своего лицевого счета в Пенсионном фонде и проверить, платят ли за него страховые взносы работодатели, сколько у него пенсионных коэффициентов и какой уже накоплен стаж.

Кроме того, с 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться без заявления - то есть без обращения в Пенсионный фонд, просто по факту достижения пенсионного возраста, напомнили в пресс-службе Минтруда.