Россиянам стала доступна международная база доноров костного мозга

Самый крупный в России регистр доноров костного мозга Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) стал частью международной базы данных о донорах костного мозга WMDA. Это значит, что россиянам стали доступны доноры других стран, так же, как и для российских доноров открылись клиники всего мира, пояснили в пресс-службе ФМБА.

"Теперь можно говорить о полноценном двустороннем международном сотрудничестве в этой области", - отметила руководитель ведомства Вероника Скворцова.

Регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток ФМБА находится в Кировском НИИ гематологии и переливания крови, в нем собраны HLA-генотипы 50 тысяч российских доноров-добровольцев. На прошлой неделе в Центре заготовки гемопоэтических стволовых клеток Кировского НИИ состоялась эксфузия костного мозга, после чего за 28 часов его доставили в клинику города Краков в Польше, рассказал директор института Игорь Парамонов.

"В ходе первой транспортировки клеток костного мозга от российского донора за рубеж отработаны все вопросы международного взаимодействия с зарубежными регистрами, поисковыми центрами и центрами трансплантации костного мозга, получены разрешения на официальное перемещение донорских гемопоэтических стволовых клеток через государственную границу Российской Федерации, решены вопросы юридического сопровождения и логистики", - пояснил он.