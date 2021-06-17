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17.06.2021 23:21
Рубрика: Экономика

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Российским блогерам не придется платить "двойной налог"
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Столичный выпуск № 133(8484)
Российским блогерам, получающим доходы от рекламы, не придется дважды платить налоги, сообщает Федеральная налоговая служба.

Ранее Google, которой принадлежит YouTube, сообщила, что с июня 2021 года доход, полученный блогерами от просмотра контента с территории США, будет облагаться американским налогом.

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"В 1992 году Россия и США подписали договор об избежании двойного налогообложения. Таким образом, если доходы от авторских прав и лицензий (роялти) получает российский резидент, то его доходы облагаются налогом только в России (п. 1 ст. 12 Договора). Чтобы подтвердить свое резидентство, нужно заполнить электронную форму (W8B, 1042S), которую пользователям направила Google LLC", - пояснили в ФНС. В службе напомнили, что для отчета о своих заработках блогерам необходимо сдавать декларацию 3-НДФЛ. В этом году это необходимо было сделать до 30 апреля, крайний срок уплаты - 15 июля.

Если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, то доход от размещения рекламы облагается налогом в соответствии с применяемой им системой налогообложения (общая или упрощенная).

По данным BloggerBase, в 2020 году объем российского рынка YouTube вырос в два раза по сравнению с 2019 годом и составил 12,6 млрд рублей.

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