С начала 2021 года в России появилось 7 тысяч новых обманутых дольщиков

В России 159 тысяч обманутых дольщиков нуждаются в восстановлении прав по данным на начало июня, сообщили в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"В этом году у нас появилось дополнительно 7 тысяч пострадавших граждан", - сообщил журналистам генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

Всего до 2023 года в стране может появиться еще 10-15 тысяч новых обманутых дольщиков. Большая их часть - в 2021 году.

Сейчас Единый реестр проблемных объектов содержит сведения о 2910 домах. В работе фонда находится 1368 объектов, 1542 - на контроле субъектов.

Сейчас Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства проводит проверку "дорожных" карт субъектов. Ее результаты показывают, что по 74 объектам нет сроков выдачи ключей гражданам или выплаты компенсаций.