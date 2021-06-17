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Текст:   Ирина Жандарова 
12:24 17.06.2021

С начала 2021 года в России появилось 7 тысяч новых обманутых дольщиков

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России 159 тысяч обманутых дольщиков нуждаются в восстановлении прав по данным на начало июня, сообщили в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госдума приняла закон в защиту прав дольщиков

"В этом году у нас появилось дополнительно 7 тысяч пострадавших граждан", - сообщил журналистам генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

Всего до 2023 года в стране может появиться еще 10-15 тысяч новых обманутых дольщиков. Большая их часть - в 2021 году.

Сейчас Единый реестр проблемных объектов содержит сведения о 2910 домах. В работе фонда находится 1368 объектов, 1542 - на контроле субъектов.

Сейчас Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства проводит проверку "дорожных" карт субъектов. Ее результаты показывают, что по 74 объектам нет сроков выдачи ключей гражданам или выплаты компенсаций.

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