Садовничий: Формат учебы в МГУ зависит от коллективного иммунитета

Ректор МГУ им. Ломоносова академик Виктор Садовничий призвал студентов, абитуриентов и сотрудников вуза вакцинироваться от коронавируса, а также усилить противоэпидемиологические меры в учебном заведении. По его словам, формат учебы в МГУ с 1 сентября будет зависеть от коллективного иммунитета.

"Если это возможно, сделайте прививку. Тогда есть гарантия, что, поступив в университет, в новом учебном году вы зайдете в аудиторию вместе со своими профессорами и однокурсниками, - с таким заявлением обратился к абитуриентам, студентам и преподавателям Московского университета Садовничий. - В противном случае, могут быть дистанционные формы обучения, которые кому-то нравятся меньше".

"В сложное время нарастания масштаба пандемии всему Московскому университету, от студента до профессора, от лаборанта до доктора наук следует с повышенным вниманием относиться к соблюдению противоэпидемиологического режима, а также принять решение о вакцинации, если этого еще не сделано", - отметил ректор МГУ.

Вакцинация сегодня - самый действенный способ поставить надежную преграду вирусу, уверен Садовничий.

Ректор также подчеркнул, что в любом формате обучения университет гарантирует всем студентам качественное фундаментальное высшее образование, полностью соответствующее программе по всем направлениям подготовки.