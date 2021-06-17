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17.06.2021 13:42
Рубрика: Общество

Садовничий: Формат учебы в МГУ зависит от коллективного иммунитета

Текст: Мария Агранович
Ректор МГУ им. Ломоносова академик Виктор Садовничий призвал студентов, абитуриентов и сотрудников вуза вакцинироваться от коронавируса, а также усилить противоэпидемиологические меры в учебном заведении. По его словам, формат учебы в МГУ с 1 сентября будет зависеть от коллективного иммунитета.

"Если это возможно, сделайте прививку. Тогда есть гарантия, что, поступив в университет, в новом учебном году вы зайдете в аудиторию вместе со своими профессорами и однокурсниками, - с таким заявлением обратился к абитуриентам, студентам и преподавателям Московского университета Садовничий. - В противном случае, могут быть дистанционные формы обучения, которые кому-то нравятся меньше".

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"В сложное время нарастания масштаба пандемии всему Московскому университету, от студента до профессора, от лаборанта до доктора наук следует с повышенным вниманием относиться к соблюдению противоэпидемиологического режима, а также принять решение о вакцинации, если этого еще не сделано", - отметил ректор МГУ.

Вакцинация сегодня - самый действенный способ поставить надежную преграду вирусу, уверен Садовничий.

Ректор также подчеркнул, что в любом формате обучения университет гарантирует всем студентам качественное фундаментальное высшее образование, полностью соответствующее программе по всем направлениям подготовки.

Общество Образование Общество Здоровье Наука и образование МГУ им. Ломоносова Вакцинация от коронавируса

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