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17 июня 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 16 июня 2021 года № 456-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, дополнив пунктом 8.1 следующего содержания:

"8.1. Руководителям органов исполнительной власти области, областных государственных учреждений и предприятий до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки предоставлять дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы работникам в день, следующий за днем прохождения вакцинации (каждой из ее частей) против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19).

Рекомендовать иным работодателям до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки предоставлять дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы работникам в день, следующий за днем прохождения вакцинации (каждой из ее частей) против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19).".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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