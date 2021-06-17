Сергей Безруков сыграет разведчика в новом сериале "Шпион"

В Москве начались съемки восьмисерийного фильма "Шпион" с Сергеем Безруковым в главной роли. Сценарий "Шпиона" писали специально под Безрукова - другая кандидатура на эту роль не рассматривалась.

"Мы хотим заставить зрителя симпатизировать человеку, который работает на другую страну, то есть фактически предателю, - рассказывает режиссер проекта Вано Бурдули. - Конечно, персона Сергея Безрукова нам в этом поможет, потому что зрители любят его в любой роли" (цитируется по релизу, присланному в редакцию "РГ").

По сюжету талантливый аналитик Андрей Рыбин работает в ФСБ в отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Он собирается на пенсию, чтобы проводить больше времени с женой, взрослой дочерью и любимой собакой. Внезапно на Рыбина выходит бывший сотрудник ЦРУ Донован. Двадцать пять лет назад он внедрил разведчика-нелегала Рыбина в Россию и теперь требует исполнения взятых на себя обязательств. Однако Рыбин понимает, что теперь Россия его Родина.

"С одной стороны, Рыбин - американец в третьем поколении, с другой - человек, который четверть века живет в России: здесь у него дом, жена, дочь, - рассказывает о своем персонаже Сергей Безруков. - Внезапно он оказывается перед очень серьезным выбором: работа или семья. Что он выберет? И насколько вправе будет сделать такой выбор? Этими вопросами я буду задаваться в процессе съемок. Впереди большая работа, и раскрывать все секреты я пока не хочу".

Съемочная группа начала работу в Подмосковье, на даче, в которой по сюжету живет семья главного героя. Собаку породы колли, которая является полноправным членом семьи Рыбина, нашли в Москве. Пес по кличке Лэсси - единственный намек на американское прошлое Рыбина, ведь в детстве многие смотрели американский сериал "Лэсси", а у юного Андрея- тогда еще американца - такая собака даже была.

По жанру "Шпион" - остросюжетный детектив, поэтому перестрелок и экшн-сцен в проекте будет мало. В нескольких сценах телезрители смогут полюбоваться на слаженные действия профессиональных ОМОНовцев, которые параллельно со своей основной деятельностью снимаются в кино.

Картину производит "Киностудии КИТ" совместно с "РИМ Продакшн" по заказу Первого канала. Генеральные продюсеры: Сергей Титинков, Андрей Терешок, Рауф Атамалибеков, Михаил Хлебородов, Александр Бондарев.