Серийные поставки МО РФ бронемашин "Тайфун-ВДВ" начнутся в июле

В июле начнутся серийные поставки в Воздушно-десантные войска бронеавтомобилей "Тайфун-ВДВ". Об этом заявил главный конструктор "Ремдизеля" Игоря Зараховича.

По его словам, бронеавтомобиль завершил государственные испытания, получил литеру "01", которая позволяет начать серийное производство. "В следующем месяце начинаются серийные поставки этих машин", - сказал Зарахович.

Заявление прозвучало во время рабочей поездки на завод компании заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко. "Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и разной колёсной формулы.

Эксперты рассказывают, что "Тайфун ВДВ" разработан с учетом требований и пожеланий воздушно-десантных войск. Ранее ТАСС сообщало, что "Тайфун-ВДВ" станет одним из самых мощных армейских бронеавтомобилей в своем классе в мире. Поставки такой техники значительно увеличат ударный потенциал десантно-штурмовых подразделений "крылатой пехоты". Машина создана на базе защищенной платформы с колесной формулой 4×4 Камаз-4386.