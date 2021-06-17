Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 159-ФЗ "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками"

Принят Государственной Думой 1 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы осуществления сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками.

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой и реализацией продукции охоты, рыбной продукции, произведенной на судах рыбопромыслового флота, продукции переработки древесины и иных лесных ресурсов, органической продукции.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) сельскохозяйственная продукция с улучшенными характеристиками (далее - улучшенная сельскохозяйственная продукция) - сельскохозяйственная продукция и сельскохозяйственное сырье, качественные и потребительские характеристики которых соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом (улучшенные характеристики), производство, хранение, транспортировка и реализация которых соответствуют требованиям настоящего Федерального закона;

2) продовольствие с улучшенными характеристиками (далее - улучшенное продовольствие) - продовольствие, качественные и потребительские характеристики которого соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом (улучшенные характеристики), производство, хранение, транспортировка и реализация которого соответствуют требованиям настоящего Федерального закона;

3) промышленная и иная продукция с улучшенными характеристиками (далее - улучшенная промышленная и иная продукция) - применяемая при производстве улучшенной сельскохозяйственной продукции и продовольствия промышленная и иная продукция, в том числе агрохимикаты, пестициды, качественные и потребительские характеристики которой соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом (улучшенные характеристики), производство, хранение, транспортировка и реализация которой соответствуют требованиям настоящего Федерального закона;

4) производители улучшенной сельскохозяйственной продукции, улучшенного продовольствия, улучшенной промышленной и иной продукции - юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность, связанную с производством, хранением, транспортировкой и реализацией улучшенной сельскохозяйственной продукции, улучшенного продовольствия, улучшенной промышленной и иной продукции (далее также - улучшенные сельскохозяйственная продукция, продовольствие, промышленная и иная продукция), и включены в единый государственный реестр производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками.

Статья 3. Правовое регулирование отношений в области производства, хранения, транспортировки и реализации улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции

Правовое регулирование отношений в области производства, хранения, транспортировки и реализации улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 4. Требования к производству, хранению, транспортировке и реализации улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции

При производстве, хранении, транспортировке и реализации улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции соблюдаются следующие основные требования:

1) производство улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции должно быть обособлено от производства иной продукции. Допускается производство улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции на оборудовании, используемом для производства иной продукции, при обеспечении производителем их несмешения с иной продукцией;

2) при производстве улучшенных сельскохозяйственной продукции и продовольствия применяются сельскохозяйственное сырье с улучшенными характеристиками, улучшенная промышленная и иная продукция;

3) применение при производстве улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции агропромышленных и иных технологий, которые соответствуют установленным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям и оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую среду;

4) запрет на применение клонирования и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также на применение продукции, изготовленной с использованием генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов;

5) запрет на применение ионизирующего излучения;

6) запрет на использование упаковки, потребительской и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению улучшенных сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

7) использование повторно перерабатываемых и (или) биоразлагаемых упаковки и упаковочных материалов.

Статья 5. Особенности технического регулирования и стандартизации улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции

1. Подтверждение соответствия улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции осуществляется в форме добровольной сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании в целях установления соответствия улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции документам по стандартизации на улучшенные сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, промышленную и иную продукцию. Подтверждение соответствия улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции осуществляется в форме добровольной сертификации в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

2. Добровольное подтверждение соответствия улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции осуществляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации (далее - орган по сертификации).

3. Добровольное подтверждение соответствия улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции не заменяет обязательного подтверждения соответствия улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции в случаях, предусмотренных актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации.

4. Документы по стандартизации на улучшенные сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, промышленную и иную продукцию разрабатываются с учетом требований, указанных в статье 4 настоящего Федерального закона.

5. Перечень документов по стандартизации на улучшенные сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, промышленную и иную продукцию, определяющих их качественные и количественные показатели, методы их исследования (испытания), измерений, правила их сертификации, утверждается Правительством Российской Федерации.

Статья 6. Единый государственный реестр производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками

1. Единый государственный реестр производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками (далее - реестр) создается в целях безвозмездного информирования потребителей о производителях улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции, видах производимых ими улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции и содержит сведения о производителях улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции, видах производимых ими улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции и иные установленные настоящим Федеральным законом сведения.

2. Реестр является государственным информационным ресурсом автоматизированной информационной системы реестров, регистров и нормативно-справочной информации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства. Порядок ведения реестра утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства. Ведение реестра осуществляется в электронной форме федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства, с использованием федеральных государственных информационных систем указанного федерального органа исполнительной власти.

3. Обязательному внесению в реестр подлежат следующие сведения:

1) о производителе улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименования, фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (для юридических лиц);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, место жительства в Российской Федерации (для физических лиц);

в) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, место жительства в Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер и дата внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

2) место нахождения производства улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции (кадастровый номер земельного участка (при наличии) либо объекта капитального строительства или адрес (описание местоположения) земельного участка либо объекта капитального строительства (в случае, если сведения о земельном участке либо об объекте капитального строительства не внесены в Единый государственный реестр недвижимости);

3) виды производимых улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции;

4) регистрационный номер и дата выдачи, приостановления или прекращения действия сертификата соответствия улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции (далее - сертификат соответствия), наименование выдавшего его органа по сертификации с указанием уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

4. Перечень размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети "Интернет", сведений и информации, содержащихся в реестре, а также перечень информации, размещаемой в форме открытых данных, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства.

5. Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступными и размещаются на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в форме открытых данных. Авторизация получателей указанных сведений не требуется.

6. Представление информации о наличии или об отсутствии сведений о производителях улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции в реестре органам государственной власти, органам местного самоуправления, товаропроизводителям, юридическим лицам, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляется в электронной форме без взимания платы.

7. Реестр взаимодействует с федеральными информационными системами, входящими в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для представления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с другими государственными и муниципальными информационными системами, а также при необходимости с иными информационными системами, содержащими сведения, подлежащие включению в реестр.

8. Орган по сертификации в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем выдачи, приостановления, прекращения действия сертификата соответствия, представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства, сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

Статья 7. Маркировка улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции

1. Производители улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции после подтверждения соответствия улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции, предусмотренного статьей 5 настоящего Федерального закона, имеют право разместить являющуюся отличительным признаком улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции маркировку в виде графического изображения (знака соответствия) улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции единого образца (далее также - маркировка) на упаковке, потребительской и (или) транспортной таре улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции или на прикрепленных к ней либо помещенных в нее иных носителях информации.

2. Маркировка в виде графического изображения (знака соответствия) улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции единого образца должна обеспечивать возможность нанесения и считывания сведений о производителях улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции и видах производимых ими улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции, которые содержатся в реестре, с использованием технических средств.

3. Порядок маркировки в виде графического изображения (знака соответствия) улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции единого образца, изображение и требования к маркировке определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства.

4. В случае размещения маркировки в виде графического изображения (знака соответствия) улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции единого образца на упаковке, потребительской и (или) транспортной таре сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции, соответствие которых не подтверждено в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона либо действие сертификата соответствия которых приостановлено или прекращено, производитель таких сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции, разместивший указанную маркировку, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Государственная поддержка производителей улучшенной сельскохозяйственной продукции и улучшенного продовольствия

Государственная поддержка производителей улучшенной сельскохозяйственной продукции и улучшенного продовольствия обеспечивается в порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".

Статья 9. Информационное и методическое обеспечение в сфере производства улучшенных сельскохозяйственной продукции и продовольствия

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства, и подведомственные ему федеральные государственные бюджетные учреждения осуществляют информационное и методическое обеспечение в сфере производства улучшенных сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

2. Информационное и методическое обеспечение в сфере производства улучшенных сельскохозяйственной продукции и продовольствия включает в себя информирование о научных исследованиях и об экспериментальных разработках, касающихся улучшенных сельскохозяйственной продукции и продовольствия, и организацию оказания консультационных услуг по вопросам, связанным с производством улучшенных сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин