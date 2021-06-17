Ученые описали самые тяжелые штаммы коронавируса

Риск госпитализации у людей с дельта-вариантом коронавируса вдвое выше, чем у тех, кто заболел альфа-вариантом. К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Шотландии - по результатам анализа статистики заболеваемости коронавирусом в стране с апреля по июнь этого года.

Данные опубликованы в журнале Lancet. Известно, что коронавирус постоянно приобретает новые мутации, вызывающие опасения ученых и врачей. Никто не знает заранее, насколько новые варианты опаснее предыдущих, и помогут ли против них вакцины.

Поэтому ученые рассчитали риск госпитализации для пациентов с альфа- и дельта- вариантами (британский и индийский штаммы коронавируса), с учетом возраста, пола, других заболеваний и существующих тенденций заболевания.

Выяснилось, что риск госпитализации с дельта-вариантом почти в два раза больше, чем с альфа-вариантом. В тоже время специалисты также определили, что применяемые вакцины эффективны для обоих вариантов, но неодинаково.

Следовательно, при индийском штамме коронавируса риск госпитализации примерно в два раза выше, по сравнению с британским. Но вакцинация эффективна в обоих случаях.