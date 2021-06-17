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17.06.2021 19:30
Рубрика: Происшествия

По старым следам

СК РФ поставил точку в делах, которые не могли закончить много лет
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(8484)
В четверг ведомство Александра Бастрыкина сообщило об окончании расследования сразу двух уголовных дел. По первому делу убийцу искали 27 лет, по второму - двух душегубов смогли установить лишь через 16 лет после преступления.

Так, СК по Ставропольскому краю завершил дело 54-летнего мужчины. Он более 27 лет находился в розыске, так как обвинялся в убийстве и разбоях. В ведомстве корреспонденту "РГ" рассказали, что он в 1992-1993 годах был членом банды и оставил кровавый след в Грачёвском районе Ставрополья. На его счету кроме других тяжких преступлений убийство таксиста, разбой.

После совершения преступлений этот человек сбежал в Дагестан, сменил имя и жил там по поддельным документам. Но его искали. Дело обсуждалось на заседаниях постоянно действующей аналитической группы следственного управления, куда помимо высококвалифицированных сотрудников СК и МВД входят ветераны следствия и уголовного розыска. И спецы нашли этого человека, задержали и привезли в Ставрополь. Прокуратура с доказательствами согласилась, и дело уже в суде.

Задержан член банды Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников

Второе дело расследовал СК по Республике Мордовии. Там обвинение выслушали двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет. По версии следствия, они в ночь на 30 сентября 2004 года в лесу на окраине поселка Явас в Зубово-Полянском районе насмерть забили ногами и палками женщину. Ее нашли утром следующего дня. Было заведено дело. Но убийц не нашли. И только в этом году их вычислили. Оказалось, что после преступления они уехали в Подмосковье. В СК рассказали, что был и третий участник, но он несколько лет назад умер своей смертью. Дело прокурор подписал и его в четверг отправили в суд.

Когда создавался Следственный комитет РФ, ему "в наследство" досталось больше 200 тысяч нераскрытых тяжких преступлений. Тогда в одном из интервью "РГ" Александр Бастрыкин сказал: "В рамках расследования преступлений прошлых лет принцип неотвратимости наказания, закрепленный в уголовно-процессуальном законе, эффективно реализуется на практике. Для наших сотрудников раскрытие таких преступлений не только одна из приоритетных задач, но и дело чести. Результаты нашей работы показывают, что мы на правильном пути".

Когда создавался СК РФ, ему "в наследство" досталось 200 тысяч нераскрытых преступлений

Из этого "наследства" сегодня в СК раскрыто больше 80 тысяч старых преступлений.

Комментарий

Анна Юфа, юрист:

- Благодаря расследованию преступлений прошлых лет реализуется основополагающий принцип уголовного процесса - принцип неотвратимости наказания. В том случае, когда срок давности по преступлениям прошел, суд рассматривает поступившее уголовное дело и только приговором может освободить подсудимого от ответственности. Убийство (ст. 105 УК РФ) является тяжким или особо тяжким, в зависимости от квалификации, преступлением. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 10 лет по тяжким и 15 лет по особо тяжким преступлениям (ст. 78 УК РФ). Следовательно, в течение 15 лет уголовная ответственность является обязательной, а по истечении этого срока - прекратить уголовное преследование компетентен суд. Если общее наказание за совершенные преступления составит пожизненное лишение свободы - суд может не учитывать срок давности и не освобождать подсудимого от ответственности.

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