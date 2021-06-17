Слуцкий назвал переговоры президентов России и США шагом к "разрядке"

Первый саммит Владимира Путина и Джозефа Байдена можно считать шагом к разрядке и снятию "перегрузки" в двусторонних отношениях. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что речь не идет о "перезагрузке 2.0" или прорыве в российско-американских отношениях, но есть определенные признаки улучшения атмосферы между странами. Слуцкий убежден, что переговоры в Женеве пойдут на пользу не только Москве и Вашингтону, но и всему миру.

Депутат особо отметил подписание совместного заявления по стратегической стабильности, благодаря которому глобальная безопасность получила надежду на укрепление. Среди других ключевых решений Слуцкий выделил восстановление полноформатного уровня дипотношений и возвращение послов РФ и США к местам своей службы, договоренность о консультациях по кибербезопасности, возможный компромисс в вопросе об обмене осужденными, а также возобновление диалога по вопросам борьбы с международным терроризмом.

По словам Слуцкого, хотя переговоры и превзошли в чем-то ожидания скептиков, но в эйфорию впадать не стоит. Он также выразил надежду на восстановление диалога во всех сферах, в том числе по линии парламентской дипломатии. Одной из задач остается возобновление формата Дума-Конгресс.

Напомним, 16 июня в Женеве впервые в статусе президентов встретились Владимир Путин и Джо Байден. Саммит продлился почти четыре часа, два из которых Путин и Байден говорили лично. После переговоров Владимир Путин дал итоговую пресс-конференцию, на которой заявил, что в целом они с Байденом говорили "на одном языке". "Но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе", - подчеркнул он. По словам президента, встреча была результативной.