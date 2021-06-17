Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 214-ФЗ "О внесении изменений в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства""

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4206; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 2017, N 31, ст. 4828; 2018, N 1, ст. 69, 87; N 53, ст. 8448; 2020, N 17, ст. 2706; N 44, ст. 6893) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 6 слова "собственнику помещения в многоквартирном доме" заменить словами "собственнику нежилого помещения в многоквартирном доме, или собственнику жилого помещения,", слова "собственника помещения в многоквартирном доме" заменить словами "собственника нежилого помещения в многоквартирном доме, или собственника жилого помещения,";

2) в части 7 слова "собственника помещения в многоквартирном доме" заменить словами "собственника нежилого помещения в многоквартирном доме, или собственника жилого помещения,".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4210; 2018, N 1, ст. 69; 2019, N 52, ст. 7841; 2021, N 9, ст. 1467; N 18, ст. 3065) следующие изменения:

1) в статье 7:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Оператор системы обязан обеспечивать соответствие системы требованиям законодательства Российской Федерации, бесперебойное функционирование системы, возможность интеграции и взаимодействия иных информационных систем с системой и несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях за несоответствие системы требованиям, установленным в соответствии с пунктами 1, 3-10 части 3 настоящей статьи. Взаимодействие информационных систем поставщиков информации и пользователей информации с системой осуществляется с использованием единых форматов. Создание, эксплуатация и модернизация системы осуществляются за счет собственных средств оператора системы.";

б) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:

"41. В целях определения порядка эксплуатации и модернизации системы, а также установления взаимных обязательств по выполнению установленных законодательством Российской Федерации требований к системе оператор системы заключает с федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 1 настоящей статьи, соглашение об особенностях взаимодействия при эксплуатации и модернизации системы. Соглашение заключается в течение двух месяцев после определения оператора системы в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Внесение изменений в указанное соглашение осуществляется по соглашению сторон.

42. В соглашении об особенностях взаимодействия при эксплуатации и модернизации системы должны быть определены следующие существенные условия:

1) права и обязанности сторон по использованию государственного информационного ресурса системы;

2) порядок планирования, осуществления и приемки результатов выполнения мероприятий по эксплуатации и модернизации системы;

3) порядок осуществления федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 1 настоящей статьи, контроля за исполнением оператором системы обязанностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи;

4) состав целевых показателей бесперебойного функционирования системы и условия, необходимые для их достижения;

5) срок действия такого соглашения;

6) условия прекращения такого соглашения, в том числе в случае определения в соответствии с частью 2 настоящей статьи нового оператора системы.";

2) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Правовой режим информации, размещенной в системе, и программ для электронных вычислительных машин системы

1. Информация, содержащаяся в системе, является официальной и составляет государственный информационный ресурс в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Обладателем информации, содержащейся в системе, является Российская Федерация, от имени которой правомочия обладателя информации осуществляет федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

2. Государственный информационный ресурс, указанный в части 1 настоящей статьи, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.

3. Исключительные и иные интеллектуальные права на созданные оператором системы за счет собственных средств программы для электронных вычислительных машин и иные результаты интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним средства индивидуализации, связанные с созданием и модернизацией системы, принадлежат оператору системы. Оператор системы вправе распоряжаться принадлежащими ему интеллектуальными правами с учетом ограничений, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

4. Принадлежащие оператору системы исключительные и иные интеллектуальные права на созданные оператором системы за счет собственных средств программы для электронных вычислительных машин и иные результаты интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним средства индивидуализации, связанные с созданием и модернизацией системы, могут быть отчуждены лицу, определенному новым оператором системы в соответствии с частью 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, либо Российской Федерации, от имени которой действует уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

5. Принадлежащие Российской Федерации исключительные и иные интеллектуальные права на созданные или приобретенные за счет средств федерального бюджета программы для электронных вычислительных машин и иные результаты интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним средства индивидуализации, связанные с созданием и модернизацией системы, могут быть отчуждены только оператору системы.";

3) в статье 10:

а) часть 1 дополнить словами "операторами таких государственных или муниципальных информационных систем";

б) дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

"3. Взаимодействие системы с иными информационными системами может осуществляться в том числе с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

4. Случаи и порядок взаимодействия системы с гражданами при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций, а также при предоставлении иных услуг посредством единого портала государственных и муниципальных услуг определяются Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин