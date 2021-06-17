Советник Киссинджера: Первый шаг к стабилизации между Россией и США сделан

Каков основной итог встречи?

Томас Грэм: Переговоры прошли примерно так, как и ожидалось. Главный результат в том, что они проведены в конструктивной атмосфере. Стороны обсудили широкий круг вопросов, обозначив и возможности для сотрудничества по каждому из них, и "красные линии" по вызывающим разногласия темам. В целом встреча стала первым шагом к более "стабильным и предсказуемым" отношениям. Но пока неясно, последуют ли за этим второй и третий шаги или же ситуация будет развиваться по схеме "шаг вперед, два назад".

На каких направлениях можно сделать эти шаги вперед?

Томас Грэм: Байден дал понять, что хотел бы сотрудничать с Россией по отдельным направлениям. Во главе этого списка вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и правил поведения в киберпространстве. Он сообщил, что стороны запустят диалог по этим двум темам. Но он также намекнул, что не уверен, удастся ли достичь реального прогресса, поэтому вновь оценит ситуацию к концу года.

Байден указал на возможное сотрудничество по Афганистану, ядерной программе Ирана, вопросам создания гуманитарного коридора для сирийских беженцев, а также Арктике, где, как он надеется, стороны смогут продолжить сотрудничество, а не будут создавать зону соперничества.

Афганистан, Иран и Сирия - это срочные проблемы и довольно скоро будет видно, возможен ли здесь прогресс, ведь дьявол в деталях. Например, готова ли Россия согласится с военными базами, которые США, похоже, хотят создать в Центральной Азии для предотвращения повторной активизации террористов? Договорятся ли стороны о том, кто должен доставлять гуманитарную помощь беженцам в Сирии? Пока это все было камнем преткновения.

Это первая президентская встреча Путина и Байдена. Что можно сказать о "межличностной химии"?

Томас Грэм: Президенты продемонстрировали уважение друг к другу. Путин описал Байдена как профессионала с большим опытом во внешней политике. Байден признал Путина лидером великой державы. Оба назвали переговоры конструктивными, даже если по многим вопросам были разногласия.

Хорошие личные отношения могут задать положительный тон для будущих контактов на более низких уровнях. Но только лишь этого недостаточно для перманентного возвращения отношений в конструктивное русло. От каждой стороны потребуется гибкость для достижения прогресса по неразрешенным проблемам, включая Сирию, Украину, права человека. Кроме того, от президентов потребуется время от времени вновь добавлять позитива в атмосферу по мере продвижения переговоров. Пока остается запастись терпением и посмотреть, удержится ли конструктивная тональность в отношениях, и приведет ли она к более важным действиям.