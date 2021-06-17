Советник Зеленского предложить расстрелять оппозицию

Советник президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной рады Никита Потураев прямо с трибуны парламента предложить расстрелять оппозицию. Об этом пишет strana.ua.

Как заявил Потураев, эпоха бедности на Украине закончится, "когда расстреляют "Оппозиционную платформу - За жизнь". Словесная перепалка между представителями двух фракций переросла в драку, в итоге спикер Рады Дмитрий Разумков был вынужден объявить перерыв.

Впоследствии Потураев публично извинился за свои слова, однако представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявили, что не забудут о произошедшем. Так, члены комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики решили отказаться от участия в заседаниях комитета, пока его возглавляет Потураев.

А еще один член партии - Вадим Рабинович - сообщил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" собирается подать заявление о возбуждении уголовного дела за призывы к массовым убийствам против депутата от "Слуги народа". "Призыв к массовому убийству - это срок", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.