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17.06.2021 09:51
Рубрика: Общество

Во Франции найден средневековый бургундский некрополь с украшениями

Текст: Николай Грищенко
Фото: Grevel/New York Public Library/wikipedia.org Фото: Grevel/New York Public Library/wikipedia.org
Фото: Grevel/New York Public Library/wikipedia.org

На юго-востоке Франции при раскопках древнеримского города Буте археологи обнаружили некрополь V - VII веков. Оказалось, что кладбище принадлежало племени германских варваров - бургундов, которые принимали активное участие в Великом переселении народов.

Фото: Rartat/wikimedia.org
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Как сообщает Тhe history blog, учеными исследовано 227 могил, что составляет лишь часть от общего количества захоронений на этом месте. Захоронения свидетельствуют о разном социальном статусе. В некоторые мужчины и женщины похоронены в гробах, выдолбленных из стволов деревьев, а в другие имеют плиты из камня-песчаника. В 30 могилах оказалась даже мебель и остатки дорогой одежды.

"Большинство предметов - это украшения или ухода. Встречается дюжина украшенных костяных гребней, стеклянные бусины на ожерельях и шатленах, пряжки для ремней и обуви, набор туалетных принадлежностей из трех частей, серебряная позолоченная фибула в форме хищной птицы с гранатовым глазом и набор фибул в форме скачущих лошадей. Найден также наконечник стрелы и кинжал скрамасакс с обломком деревянных ножен", - говорится в сообщении.

Радиоуглеродное датирование и анализ артефактов датируют некрополь между второй половиной V века и второй половиной VII века. Находки указывают, что после основания Первого Бургундского королевства в городе Буте проживало стабильное население из племени Бургундов.

Справка "РГ"

Римское поселение Буте было основаны в 27 году до нашей эры возле главного города племени Аллоброгов. Во времена Римской империи расположенный на пересечении трех главных римских дорог и на Alpis Graia, маршруте, ведущем к альпийскому перевалу Пти-Сен-Бернар, город процветал. В середине III века Буте был разрушен германскими варварами, а в V веке захвачен бургундами.

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