Стало известно, что изменится в охране труда

Работодателям придется прогнозировать профессиональные риски на производстве и фиксировать микротравмы, полученные работниками. Изменения в правила охраны труда депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Как пояснили в ведомстве, после вступления в силу поправок работодатель будет обязан учитывать все неприятности, которые могут произойти с работником на рабочем месте, проводить производственные расследования буквально по каждому случаю.

Вводится запрет на работу в опасных условиях труда. Это значит, что работодатель обязан приостановить работу, если рабочему месту присвоен 4 й класс опасности, сохранив за работником средний заработок и должность.

Оценка профессиональных рисков будет нужна не только для действующих производственных процессов, но и перед вводом в эксплуатацию производственных объектов и вновь организованных рабочих мест.

В тоже время работодатели смогут вести документооборот в сфере охраны труда в электронной форме, а также дистанционно проводить с работниками инструктажи. Согласно новым правилам, работодатель вправе предоставить дистанционный доступ к наблюдению за производством и базам электронных документов в области охраны труда надзорным органам.

На предприятиях появятся комитеты по охране труда, которые будут следить за безопасностью на производстве, проверять соответствие условий и охраны труда установленным требованиям, информировать об этом работников.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 марта 2022 года, уточнили в Минтруде.