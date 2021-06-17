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17.06.2021 14:24
Рубрика: Экономика

Стало известно, что изменится в охране труда

Текст: Елена Манукиян
Работодателям придется прогнозировать профессиональные риски на производстве и фиксировать микротравмы, полученные работниками. Изменения в правила охраны труда депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Как пояснили в ведомстве, после вступления в силу поправок работодатель будет обязан учитывать все неприятности, которые могут произойти с работником на рабочем месте, проводить производственные расследования буквально по каждому случаю.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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Вводится запрет на работу в опасных условиях труда. Это значит, что работодатель обязан приостановить работу, если рабочему месту присвоен 4 й класс опасности, сохранив за работником средний заработок и должность.

Оценка профессиональных рисков будет нужна не только для действующих производственных процессов, но и перед вводом в эксплуатацию производственных объектов и вновь организованных рабочих мест.

В тоже время работодатели смогут вести документооборот в сфере охраны труда в электронной форме, а также дистанционно проводить с работниками инструктажи. Согласно новым правилам, работодатель вправе предоставить дистанционный доступ к наблюдению за производством и базам электронных документов в области охраны труда надзорным органам.

На предприятиях появятся комитеты по охране труда, которые будут следить за безопасностью на производстве, проверять соответствие условий и охраны труда установленным требованиям, информировать об этом работников.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 марта 2022 года, уточнили в Минтруде.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Рынок труда Трудовое законодательство

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