Астрономы раскрыли тайну "инопланетной" звезды Бетельгейзе

Международная группа астрономов при помощи данных, полученных телескопом VLT, выявила причины таинственного изменения яркости звезды Бетельгейзе, объяснения которому ранее не было. Установлено, что тайна "великого потускнения" кроется в огромном облаке пыли, которое частично закрыло звезду от наблюдателей с Земли.

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Nature, а краткий отчет появился на сайте Европейской южной обсерватории (ESO).

Бетельгейзе - это красный сверхгигант в созвездии Ориона. Повышенное внимание астрономов всего мира она привлекла в конце 2019 - начале 2020 годов. Тогда эта ранее ничем не примечательная звезда буквально на глазах заметно потускнела, существенно озадачив астрономическое сообщество.

Затем звезда преподнесла новый сюрприз, поскольку вновь без всяких видимых причин начала набирать яркость, но делала это довольно неторопливо. Ученые предложили несколько объяснений, но ни одно из них не было признано достоверным.

Звезду Бетельгейзе даже начали называть "инопланетной" - популярная научная гипотеза гласила, что изменение яркости звезды может быть связано с технологиями некой внеземной расы.

В новом исследовании астрономы впервые предлагают достоверное объяснение феномену Бетельгейзе. Авторы работы официально заявили, что тайна "великого потускнения" разгадана.

Раскрыть ее помогли данные телескопа VLT, расположенного в Чили. Когда впервые было зарегистрировано снижение яркости звезды, этот телескоп был направлен на Бетельгейзе. С конца 2019 года ученые наблюдали за таинственным объектом. Сделанные снимки подтвердили, что звезда внезапно утратила свою былую яркость, но затем снова начала возвращаться к своему обычному свечению.

Это заставило ученых отказаться от гипотезы о том, что свет звезды может регулярно перекрываться неким транзитным объектом. Также было установлено, что к апрелю 2020 года звезда вернулась к своей обычной яркости.

"Мы впервые наблюдали изменение вида звезды в реальном времени на протяжении нескольких недель", - говорит Мигель Монтарже, сотрудник Парижской обсерватории (Франция) и Католического университета в Левене (Бельгия).

Эти наблюдения показали, что таинственное потускнение звезды было вызвано своего рода пылевой завесой, закрывшей ее поверхность. В свою очередь это было обусловлено понижением температуры на поверхности Бетельгейзе.

Ученые объясняют, что поверхность этой звезды постоянно меняется. Внутри нее надуваются, движутся и опадают гигантские газовые пузыри. Вероятно, время от времени такие пузыри вырываются с ее поверхности и выносятся в космос. По мере отдаления от звезды температура пузыря снижается и, в конце концов, газ конденсируется в пылевые частицы. Ученые считают, что именно такое явление и произошло в конце 2019 года.

"Пыль, выброшенная из холодных звезд, заканчивающих свою эволюцию, - именно такой выброс мы и наблюдали - может впоследствии стать строительным материалом для образования землеподобных планет, на которых может зародиться жизнь", - говорит соавтор работы Эмили Кэннон из Католического университета в Левене.

Ранее, помимо гипотезы о внеземной цивилизации, звучали и другие альтернативные предположения. Например, некоторые предполагали, что снижение степени яркости Бетельгейзе может предвещать ее скорую гибель в результате взрыва сверхновой. Новое исследование доказывает, что "великое потускнение" вовсе не является пророчеством скорого конца.

"Мы привыкли считать звезды чем-то вечным и неизменным. Потускнение Бетельгейзе разрушило эту иллюзию", - резюмирует Эмили Кэннон.