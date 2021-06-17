Тимофей Баженов прокомментировал статистику сервиса ОНФ по борьбе с кибермошенниками

Сервис Общероссийского Народного Фронта по борьбе с кибер- и телефонным мошенничеством "Мошеловка" опубликовал статистику обращений. Лидер общественной организации, журналист Тимофей Баженов посоветовал россиянам усилить бдительность, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

"Необходимо ужесточить ответственность за телефонное и кибермошенничество. Участников мошеннических схем необходимо сажать в тюрьму на срок не менее 5 лет. А мошенничество в отношении пенсионеров и социально незащищенных граждан вообще стоит признать тяжким преступлением", - прокомментировал данные сервиса Тимофей Баженов.

По статистике, собранной "Мошеловкой", звонки по телефону сегодня - один из самых распространенных видов обмана. В сервис также поступали жалобы на мошеннические сайты, соцсети, мессенджеры, рекламные объявления, и e-mail.

По данным "Мошеловки", сотрудниками банка представляются более 40% телефонных мошенников. В меньшей степени звонившие представляются сотрудниками торговой площадки (16,3%), государственной организации (10,2%), брокером (6,2%).

Тимофей Баженов считает, что для быстрого розыска телефонных преступников мобильные компании и банки должны максимально оперативно предоставлять нужные данные правоохранительным органам. Главное - нельзя допустить, чтобы от рук мошенников пострадали пожилые люди, наши с вами родители, бабушки, дедушки.