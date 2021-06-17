Турецкая святыня возрастом 3200 лет оказалась картой космоса

Археологи представили исследование, в котором по-новому интерпретируется предназначение древнего святилища хеттов - храма Язылыкая. По мнению исследователей, этот храм, построенный более 3000 лет назад на территории современной Турции, может представлять собой гигантскую карту космоса и календарь одновременно.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Skyscape Archeology, а коротко о нем рассказывает New Scientist. Археологи решили по-новому взглянуть на таинственный храм хеттов.

Язылыкая - это святыня под открытым небом, которая считается одним из самых важных памятников Хеттской империи. Эта империя сама по себе представляет для ученых огромную тайну. Она доминировала на территории современной Турции между 1700 и 1100 годами до нашей эры, но затем была разрушена.

Руины хеттской столицы Чаттуша находятся недалеко от современной деревни Богазкале в центральной Турции. Храм Язылыкая расположен в нескольких минутах ходьбы от древней столицы. Он представляет собой скальную святыню. Хетты просто вырезали в скалах два помещения без крыш, которые были украшены рельефными изображениями богов.

Это святилище использовалось на протяжении нескольких веков и, видимо, несколько раз перестраивалось. Его нынешний вид датируется примерно 1230 годом до нашей эры. Много лет ученые гадали, с какой целью хетты построили Язылыкая и для чего использовали этот храм. Уж слишком необычной является его архитектура.

В последние десятилетия было предложено много различных гипотез. Например, предполагалось, что одно из двух помещений использовалось для новогодних церемоний, а другое было мавзолеем для хеттского царя.

Однако в 2019 году Эберхард Зангер, президент международного некоммерческого фонда Luwian Studies, и его коллега Рита Готчи из Базельского университета в Швейцарии предположили, что некоторые изображения богов могут быть календарем. С его помощью хетты могли отслеживать как солнечные годы, так и лунные месяцы.

Эта гипотеза была встречена скептически в научном сообществе, поскольку подобный календарь опередил бы свое время на целые столетия. После этого пара ученых сосредоточила свое внимание на возможном использовании барельефов хеттами.

"У них имелось определенное представление о том, как произошло сотворение мира, - говорит Зангер. - Они считали, что мир возник в хаосе и был организован на трех уровнях: подземный мир, далее - земля, по которой мы ходим, а затем уже небо".

В силу своих верований, продолжает Зангер, хетты определили приполярные звезды, которые никогда не опускаются за горизонт. Исследование показало, что одна из групп божеств в Язылыкая как раз и изображает эти звезды. Другие изображения могут быть связаны с землей и подземным миром.

"Вторым аспектом хеттской космологии было "периодическое обновление жизни", - говорит Зангер. - Например, день следует за ночью, полумесяц превращается в полнолуние, а зима - в лето. Резные фигурки в виде календаря отражают этот циклический взгляд на природу".

Словом, высказано предположение, что элита хеттского общества создала храм Язылыкая, дабы воплотить свои идеи об устройстве Вселенной. Подобные мотивы встречались и у других древних народов, например, в Месопотамии и Древнем Египте.

Кстати, в месопотамских текстах встречается очень много астрономических записей, чего не скажешь о немногочисленных хеттских текстах, дошедших до нас. Поэтому исследователи опирались на тексты месопотамских сообществ. С одной стороны это ставит под сомнение выдвинутую гипотезу, но с другой стороны археологи признают, что месопотамские народы оказали значительное влияние на хеттов.