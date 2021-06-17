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У ремейка "Красавицы и Чудовища" появится сериал-приквел

Новости
    17.06.2021, 14:36
Текст:   Олег Усков

Проекту про Гастона и Лефу, второстепенных персонажей "Красавицы и Чудовища", о котором ранее сообщалось на уровне отраслевых слухов, дана отмашка.

Фото: youtube.com/ IGN
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Как передает Variety, Disney заказал сериал-приквел на восемь пока эпизодов. Выполнен он будет в формате мюзикла и выйдет на собственном стриминге корпорации.

Люк Эванс и Джош Гад к своим ролям из игрового ремейка истории 2017 года вернутся - Гастона и Лефу соответственно. Плюс к ним присоединится чернокожая, конечно же, актриса Бриана Миддлтон - в роли сводной сестры Лефу Тилли. Это будет ее первая большая роль.

Действие шоу развернется за несколько лет до событий фильма и расскажет, как эти двое умудрились стать друзьями. Позже обретя и сестру. И, главное, более тщательно опишет зловещие процессы, посредством которых угнетенный заклятием принц стал Чудовищем, - сулит президент и главный креативный директор Disney Branded Television Гэри Марш.

Фото: youtube.com
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Ожидается, что троице предстоит неожиданное путешествие, обильно снабженное опасностями и вскрытием сонма важных тайн.

Продюсером шоу, а также режиссером стартовой серии выступит Лизл Томми, южноафриканская и американская деятель культуры, натерпевшаяся от апартеида и сегрегации, и далее ставшая первой женщиной-негритянкой, номинированной на в 2016-м премию "Тони", "театральный "Оскар", как лучший постановщик - подчеркнуто особо.

Снимать начнут весной следующего года.

Ремейк с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом, снятый, по разным данным, за 160-255 миллионов долларов, заработал в прокате почти 1 265 000 000 долларов.

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