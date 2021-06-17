Уничтоженный Римом город галлов найден во Франции

Во Франции специалисты Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) провели раскопки в коммуне Ла-Боль-Эскублак и обнаружили остатки крупной галльской агломерации, которая, вероятно, была главным городом галлов на полуострове Геранд.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Inrap. Сообщается, что в настоящее время археологи продолжают вести превентивные раскопки в городе Ла-Боль-Эскублак.

Остатки галльского поселения были обнаружены на окраине этого населенного пункта. По найденным артефактам ученым уже удалось частично восстановить его историю. По их оценкам, этот неизвестный ранее город достиг пика своего расцвета во II веке до нашей эры. Судя по находкам, местные жители специализировались на сельском хозяйстве и кустарном производстве различных изделий.

Планировка указывает на то, что поселение было построено в характерном для галлов стиле. На данный момент обследована территория площадью 2000 квадратных метров. На ней найдены остатки нескольких более древних сооружений, предположительно, домов и пристроек к ним. Возведены они были из земли и дерева.

Вероятно, археологи нашли остатки крупной древней фермы, так как недалеко от построек были обнаружены древние поля. Кроме того, несколько обнаруженных сооружений, вероятно, были предназначены для проживания сельскохозяйственных работников.

Изучение культурных слоев показало, что поселение активно развивалось и росло. Однако все изменилось в период оккупации Галлии римлянами. Находки говорят о том, что новая власть заставила местных жителей начать кардинальную административную и территориальную перестройку города под римские стандарты.

Должно быть, новые нравы настолько не понравились галлам, что история этого поселения закончилась в I веке нашей эры. По мнению археологов, оно прекратило свое существование примерно через 50 лет после завоевания Галлии римлянами. Впрочем, впоследствии люди вернулись в этот район и основали новый город, который существует и сейчас.

Раскопки также показали, что в городе были развиты ремесла. Исследователи раскопали многочисленные небольшие перегородки, которые отграничивали функциональные пространства. Иными словами, в древности здесь располагались мастерские.

Также было обнаружено большое количество ям для столбов, что указывает на существовавшие здесь в древности здания. Здесь же были найдены многочисленные фрагменты керамики и даже амфор, что указывает на обширные торговые связи горожан.

Нашли исследователи и следы кустарной деятельности, в том числе кузнечный шлак. Местные жители сами обрабатывали железо. Была найдена и любопытная мастерская с несколькими печами, которые были предназначены для разных целей. Например, здесь располагались соляная печь и колосниковая печь

Последняя, вероятно, была предназначена для производства соленых лепешек, которые пекли в специально откалиброванных глиняных формах. Такой хлеб можно было экспортировать на расстояние до 150 км от побережья. Ученые не видят в этом ничего удивительного, так как в те времена соль была очень ценной - она, к примеру, служила основным элементом для сохранения продуктов, особенно мясных.

"Духовой шкаф", в котором пекли соленые лепешки, очень хорошо сохранился. Ученым удалось детально изучить его структуру. Кстати, датирован этот предмет III веком до нашей эры.

На данный момент раскопана лишь небольшая часть города, но ученые предполагают, что он занимал обширную территорию - порядка 10-20 га. Они указывают на то, что именно в этом месте пересекались две важных галльских дороги. Они были настолько широкими, что по ним могло осуществляться двустороннее движение повозок. В наше время этим никого не удивишь, но 2000 лет назад ширина дороги была главным признаком ее значения.