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17.06.2021 22:38
Рубрика: В мире

В Афганистане число заболеваний COVID-19 за месяц возросло в 24 раза

Текст: Максим Макарычев

Пандемия COVID-19 выходит из-под контроля в Афганистане: число случаев заболевания в этой азиатской стране за последний месяц увеличилось в 24 раза, больницы переполнены, а медицинские ресурсы быстро истощаются, заявила в четверг представители Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). По данным организации, более трети тестов в Афганистане на прошлой неделе дали положительный результат.

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"Афганистан находится в критической точке в борьбе за сдерживание роста случаев COVID-19, поскольку больничные койки в столице страны Кабуле и во многих районах заполнены до отказа", - заявила Нилаб Мобарез, исполняющая обязанности президента Общества Красного Полумесяца Афганистана.

Эта вспышка заболевания оказывает серьезное давление на власти Афганистана, где миллионы людей живут в бедности, а ресурсы здравоохранения крайне ограничены, отмечает Reuters. МФКК предупредила, что отсутствие доступа к вакцинам и нерешительность властей усугубляют ситуацию. К тому же в Афганистане вакцинировано ничтожно малое количество населения - менее 0,5 процентов граждан страны.

Между тем

Случаи заражения COVID-19 значительно выросли за неделю почти в двух десятках африканских стран, а прогресс в вакцинации африканцев идет медленно. Всего 0,79 процента населения на континенте по состоянию на 17 июня были полностью вакцинированы. "Африка находится в разгаре полномасштабной третьей волны пандемии. Данный вариант мы уже видели в Индии и других странах, как и то, насколько быстро COVID-19 может сокрушить системы здравоохранения", - заявила на пресс-конференции региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти. По ее словам, количество новых случаев заболевания увеличилось в Африке почти на 30 процентов за последнюю неделю, а количество смертей - на 15 процентов, причем на пять стран - ЮАР, Тунис, Замбию, Уганду и Намибию - приходится 76 процентов новых случаев инфицирования. Африканские страны, отмечают эксперты, не имеют достаточного количества больничных коек и запасов кислорода, а африканские центры по контролю и профилактике заболеваний при таком росте инфекций предупредили, что больницы в ряде стран будут еще более перегружены, чем в Индии. В Африке зарегистрировано более 5 миллионов заражения COVID-19, что составляет 2,9 процентов от общего числа инфекций в мире.

В мире Ближний Восток Афганистан Пандемия коронавируса COVID-19

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