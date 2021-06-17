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В центре "Вектор" подтвердили природное происхождение коронавируса

17.06.2021 / 13:55

Эксперты не сомневаются в природном происхождении коронавируса. Об этом 17 июня заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: REUTERS / Vasily Fedosenko
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"В настоящее время на экспертном уровне нет сомнений в его природном происхождении", - сказал он. Например, в составе S-белка вируса, есть необычный фрагмент - полиосновный сайт расщепления, позволяющий вирусу размножаться в более широком спектре клеток. Похожий участок есть у вирусов гриппа птиц, и он природного происхождения.

Максютов также рассказал, что в центре "Вектор" тщательно изучают этот вирус, работа проводится с июля прошлого года, уже выполнено полногеномное секвенирование более 10 тысяч вирусных изолятов. В результате только на территории России обнаружено более 14 тысяч мутаций. А так как в нем всего 30 тысяч нуклеотидов, получается что практически каждая вторая позиция изменена.

"Однако в большинстве случаев эти замены не повлияли на свойства вируса, разве что некоторые штаммы стали более контагиозными, то есть - заразными", - сказал он.

По словам Максютова, получая новые данные о вирусе, центр работает над усовершенствованием вакцины от него.

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Фото: iStock
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