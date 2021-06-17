В ФСБ прошли соревнования подразделений специального назначения

Журналисты "РГ" оказались единственными представителями СМИ, которым удалось в этом году побывать на уникальных трехдневных соревнованиях Центра специального назначения ФСБ России на кубок "Атома".

В отдаленных лесах Подмосковья спрятан полигон ЦСН ФСБ. Таблички "Стой, стреляют!" начинают появляться вдоль лесной бетонки еще за несколько километров до "объекта" с КПП, обнесенного высоким забором. За забором, совсем неожиданно в окружении леса, открывается вид на внушительный полигон. Именно здесь каждый год собирается около десяти команд спецназначения - представителей ЦСН ФСБ и территориальных органов безопасности, - чтобы поучаствовать в одном из самых сложных и престижных испытаний - соревнований на кубок "Атома". Такое название не случайно. "Атом" - это позывной начальника отдела Управления "В" - Героя России полковника Алексея Баландина, который погиб в 2009 году, выполняя боевую задачу.

"Атом" - это позывной начальника отдела Управления "В" - Героя России полковника Алексея Баландина, который погиб в 2009 году, выполняя боевую задачу

В память о нем вот уже 11 лет проводится этот турнир. Причем в этом году соревнования проходят еще и под знаком 40-летия образования легендарной группы специального назначения "Вымпел" КГБ СССР, правопреемником и хранителем традиций которого стало Управление "В" Центра специального назначения ФСБ России.

- Товарищи офицеры желаю вам всем активного и креативного подхода. Забудьте про секунды и галочки. Главное, что вы должны отсюда вынести - это опыт, - сказал участникам перед началом турнира начальник Управления "В" ЦСН ФСБ России.

Главное отличие кубка "Атома" от других подобных состязаний спецназа - в том, что в нем участвуют только командиры - начальники групп и отделений. Поэтому здесь важна не только их стрелковая и физическая подготовка, но и тактические навыки, и умение быстро принимать решение за всю команду. По сложности выполнения этот турнир не имеет аналогов. Все упражнения и задачи построены на основе реальных боевых операций ЦСН ФСБ. Форма одежды - гражданская, штурмовая, лесная и произвольная. Задания делятся на индивидуальные и групповые. В индивидуальных каждый участник должен на время поразить мишени - условных террористов - и при этом не задеть заложников.

- Уважаемые стрелки, как будете готовы - проходите, пожалуйста, на рубеж, - говорит судья.

То, что будет непосредственно на задании, например сколько точно террористов и где они прячутся - не знает никто из участников. Им только доводят тактическую задачу непосредственно перед упражнением. Те, кто задание выполнил - не имеют права подходить к своей команде, чтобы не подсказывать.

Всего таких задач 11, плюс 6 снайперских, а еще ночной выход команды в полном составе в лес. И в заключительный третий день - стрелковая дуэль между командами. Команды, конечно, не стреляют друг в друга - это такая эстафета, когда идет параллельная стрельба всех членов команды по мишеням из всего штатного оружия от пистолета - до снайперской винтовки и пулемета. Если кто-то уже участвовал в прошлых турнирах и даже побеждал - это не дает никакого преимущества. Все задания и мишенные обстановки абсолютно новые, которые, как говорят инструкторы турнира, они "накреативили" специально именно к этому кубку.

Например, согласно одному из заданий, происходит захват автобуса с заложниками. Боевики требуют освободить полевого командира, а еще - денег. Через какое-то время просят еду. Сотруднику в гражданской одежде и без оружия вручается курьерская сумка с пиццей, в которой на самом деле спрятан пистолет-пулемет. Он заходит в автобус. У него 15 секунд, чтобы нейтрализовать террористов и при этом не попасть в заложников.

Еще одно похожее задание - только уже для двоих офицеров, которые также в "гражданке" оказываются в толпе, где вместе с туристами оказались террористы. Для эффекта неожиданности участников заводят на площадку в черных мешках на головах, которые снимают непосредственно с командой "Начали!". А еще им нельзя перемещаться по площадке и стрелять нужно из неудобных положений. Практически все мишени с условными террористами перекрываются мирными гражданами. При этом нужно одновременно идентифицировать около 20 мишеней, а времени на раздумье практически нет. И, действительно, происходит молниеносная синхронная стрельба обоих сотрудников без задержек и размышлений - задача выполнена.

- Какой результат? - спрашиваю у судей.

- Результат-то хороший - 30 секунд, только еще 45 секунд штрафа получили за три попадания в заложников, - отвечает судья.

Вот почему, оказывается, в начале все получили напутствие - не гнаться за секундами.

А вот следующее задание с условным названием "медлить нельзя" происходит индивидуально и в полной боевой выкладке. В этом задании сотрудник попадает в бандитский анклав, где он должен ликвидировать главаря террористов и его помощников. Заложников тут нет, но в обычных мирных жителей стрелять тоже нельзя. А еще в середине задания боевики применяют отравляющее вещество и дальше сотрудник уже стреляет в противогазе. На этом задании почему-то произошло больше всего дисквалификаций. Если участник направил оружие чуть в сторону сектора обстрела или заступил за обозначенный коридор - судьи сразу же останавливали выполнение задания. Стрельба на турнире ведется исключительно боевыми патронами - поэтому требование к технике безопасности наижесточайшие.

Кстати, из-за дисквалификации дальнейшие задания команда уже вынуждена выполнять не вшестером, а впятером или даже вчетвером. Особенно это сложно, когда на следующем задании команде нужно двумя тройками с щитами идти на штурм дома с террористами. А потом еще и вытаскивать под огнем "тяжело раненного" товарища и квалифицированно оказывать ему первую помощь.

Единственное из всех упражнений задание без боевой стрельбы - это действия трех сотрудников, которые негласно зашли на враждебную территорию и должны встретиться с источником информации. Сначала они изучают обстановку, а потом идут в условленное место встречи - местный бар. Там они неожиданно находят маргинальных личностей бандитского толка, которых очень правдоподобно изображают сотрудники ЦСН, не участвующие в турнире. Слово за слово - бандиты открывают по сотрудникам огонь маркерами из страйкбольных пистолетов и автоматов. Задача оперативников - уйти без потерь из недружелюбного городка. Главное в этом задании именно оперативные навыки работы и умение действовать и принимать решение в небоевой, но враждебной обстановке. Кстати, когда офицеры выполняют задание "по гражданке" и со скрыто носимым оружием - по ним вообще не скажешь, что это спецназ. Обычные люди, которые вообще не выделяются в толпе, в отличие, например, от телохранителей или охранников.

На мое наблюдение, один из командиров пояснил:

- Это действительно одно из главных качеств и умений наших сотрудников - ты должен быть средой. Не в среде, а средой - незаметной для всех.

После непрекращающейся многочасовой череды заданий наступает кульминация первого дня соревнований, а точнее, начала второго - выход команд в лес на ночную засаду. Задача команды: используя тепловизоры, выйти по координатам на точку засады, не отклоняясь от безопасного проделанного инженерами коридора. Все это в режиме полного радиомолчания и без подачи голосовых команд. После чего нужно устроить засаду и уничтожить движущуюся машину с боевиками. И потом, приняв бой, отойти в безопасный район. Главная сложность - правильно вывести группу и снайпера на точку обстрела. Если команда отклоняется на несколько метров, то есть все шансы движущуюся тепловую мишень просто не увидеть и провалить задачу.

А еще на турнир традиционно приезжают ветераны спецслужб и дети сотрудников, которые видят здесь не только реальную боевую работу своих отцов, но и узнают историю и традиции Центра спецназначения ФСБ. И, конечно, все они знают о Герое России Алексее Баландине.

- В "Вымпел" он пришел в 1997 году уже состоявшимся армейским полковником, прошедшим Афганистан, там он был несколько раз ранен, получил два ордена "Красной Звезды", - рассказал "РГ" один из друзей и сослуживцев Баландина - Александр М.

По его словам, в ту последнюю командировку в апреле 2009 года Баландин командовал одной группой, а он - другой. Вместе они должны были ликвидировать базу боевиков в горах Чечни. Баландин шел первым со своей группой и подорвался на взрывном устройстве бандитов.

- Вызвали вертушки для эвакуации, но в этот момент повалил густой снег и вертолет не смог сесть. Несли его вниз на руках, но потеря крови была слишком большая. Последние его слова были: "Ребята уважайте друг друга, - говорит ветеран ЦСН и продолжает: - Василич всегда был такой - всегда впереди, всегда со своими ребятами и никогда не отсиживался в штабах... Да у нас это и не принято".

Дочь Алексея Баландина - Людмила - тоже всегда приезжает на турнир - она тут без преувеличения главный почетный гость. Сейчас дочь Баландина уже сама - мама, при этом тоже носит погоны, как и ее отец, только не спецназовские, а прокурорские.

- Для меня кубок "Атома" это праздник, который я жду каждый год, - поделилась она с корреспондентом "РГ". По словам дочери Героя, на турнире царит такая атмосфера, что чувствуешь себя не только одной большой семьей, но и испытываешь настоящую гордость за Россию, безопасность которой находится в надежных руках.

Победителем же кубка "Атома" в этом году в действительно упорной и в чем-то даже драматичной по накалу борьбе стал один из отделов Управления "В" ЦСН ФСБ. Но как говорит командование Центра специального назначения - победа в кубке "Атома" - это не главное. Главное - это те навыки и тот неоценимый новый опыт, которые приобрели здесь все участники - командиры спецподразделений ФСБ.